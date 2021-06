Koronavírus-járvány

Ukrajnában tovább lassult a járvány terjedése

Ukrajnában keddre tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, kevesebb mint kétszáz új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma is mindössze öt volt, az aktív betegeké pedig 18 ezer alá csökkent.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 182 új esettel 2 234 463-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint százzal kevesebb a megelőző napiénál. A csökkenésnek ugyanakkor oka lehet az is, hogy hétvégenként és ünnepnapokon kevesebb tesztet végeznek, és kevesebben fordulnak orvoshoz. Hétfőn, az alkotmány ünnepén munkaszüneti nap volt Ukrajnában. Ugyanakkor a halálos áldozatok száma is fokozatosan csökkent az elmúlt napokban, keddre mindössze öten hunytak el, a megelőző napon kilencen, az azt megelőzőn pedig 17-en. A járvány tavaly márciusi kitörése óta 52 300-an haltak bele a betegségbe az országban.



Eddig 2 164 374-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem hatszázan, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint négyszázzal, 17 789-re. Kórházba 322 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint a megelőző napon, amikor számuk 384 volt. A legtöbb új beteget, 77-et megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 213 500-at. Halálos áldozat az elmúlt napban nem volt a fővárosban, így a járvány kezdete óta eddig 5190-en haltak bele a betegségbe, miközben csaknem 204 500-an győzték le a kórt.



Közben kisvállalkozók kezdtek tüntetni kedd délelőtt Kijev belvárosában, a járvány miatt veszélybe került vállalkozások védelmét, valamint az adózást és könyvelést könnyítő törvény elfogadását követelve. Koporsókat és koszorúkat vittek magukkal, jelképezve, hogy a pénztárgépek kötelezővé tétele miatt állításuk szerint már háromfajta vállalkozás tönkrement az országban: a kis ékszerüzletek, a családi patikák és a kisebb háztartási gépeket árusító boltok. Az UNIAN hírügynökség jelentése szerint több kisebb összetűzés is volt a helyszínt biztosító rendőrök és tüntetők között, előbbiek könnygáz-sprayt is használtak, de egyelőre nem vettek őrizetbe senkit, személyi sérülésről sem érkezett hír.