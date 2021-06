Külpolitika

Lemondott a kormányfő - patthelyzet Svédországban

Bejelentette lemondását a svéd kormányfő, miután a rendelkezésére álló egy hét alatt nem sikerült új koalíciós többséget összehoznia. 2021.06.28 14:56 ma.hu

A szociáldemokrata miniszterelnök a múlt héten vesztette el az ellene indított bizalmi szavazást a parlamentben. Ilyenre korábban még soha nem volt példa Svédországban. Stefan Lövfen abba bukott bele, hogy meg akarta reformálni a bérlakáspiacot.



Lemondásával most tárgyalások kezdődnek egy esetleges új kormány megalakításáról, addig pedig a jelenlegi kabinet ügyvivőként a helyén marad. Stefan Lövfen dönthetett volna az előrehozott választások mellett is, de szerinte az nem szolgálná az ország érdekeit.



A politikai helyzet holtpontra jutott Svédországban. Lövfen ugyan képes lenne visszaszerezni a radikális baloldali Balpárt külső támogatását, azonban a liberálisok, akik eddig ugyancsak kívülről támogatták a koalíciót, ezúttal jobbközép kormányt akarnak. A konzervatívok továbbra is Lövfent látnák szívesen az ország élén, viszont sem a Balpárttal, sem a szélsőjobboldali Svéd Demokratákkal nem hajlandók tárgyalni - írta az EuroNews.