Nagysáros elindította az oltási lottót

Amíg a szlovák kormány továbbra is fontolgatja, hogy pénzzel motiválja az embereket az oltásra, Nagysároson elindították a saját lottójukat. 2021.06.27 14:30 ma.hu

Szlovákiában, az Eperjesi kerület Eperjesi járásában található város elindította a saját oltási lottóját. A szerencsejáték lényege, hogy a beoltott helyiek bekerülnek a sorsolásba, akik között tíz darab tíz euró értékű vásárlási utalványt osztanak szét véletlenszerűen. Ezt a kupont csak a város területén belül lehet felhasználni.



A játékot „oltasd be magad és nyerj”-nek nevezték el, a város vezetősége pedig bízik benne, hogy ezáltal sikerül elérniük a kollektív immunitást a településen. Örömmel fogadta a kezdeményezést Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter is. „Nagyon örülni fogok, ha ez a beoltottság növeléséhez vezet az adott régióban” – mondta a miniszter.



A lottóba azok a 18 éven felüliek kapcsolódhatnak be, akik átestek a második vakcinázáson, illetve azok is, akik már korábban beoltatták magukat. A nyerteseket november 19-én sorsolják ki. A kupont lakbér, helyi adó és járulék, illetve helyi üzletben történő vásárlásra használhatják fel - írta a Parameter.sk.