Állatvédelem

Újabb súlyos medvetámadás történt

Súlyos sérülésekkel került kórházba szombat délután egy férfi, akit medve támadott meg Sepsiszentgyörgy közelében, a város és Sugásfürdő között – számolt be róla Facebook-oldalán Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester.



"Újabb súlyos medvetámadás történt, ezúttal Sugásfürdő és Sepsiszentgyörgy között. A megsérült személy állapota stabil, a megyei kórházban kezelik" – közölte. Mint írta, "határozott lépésre van szükség", hogy a medvetámadásoknak véget lehessen vetni, mert 'a helyzet már tarthatatlan'.



"Én fontosnak tartom, hogy védjük a természetes környezetet, s ezzel együtt a medvéket, de az emberi élet a legfontosabb! Tudom, hogy most sokak számára érzékeny téma a medvetámadások ügye, de a határozott lépésekre nagy szükség van, nem szabad tovább halogatni! Annak ellenére, hogy óriási nyomást gyakorolnak rá, Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter azon dolgozik, hogy lehetővé tegye a veszélyes egyedek kilövését. Romániában 5 éve tiltották be a nagy húsevő vadak, így a medvék és farkasok vadászatát, és ennek a szélsőséges döntésnek az árát ártatlan emberek fizetik meg! Ez a helyzet már tarthatatlan, mielőbb megoldást kell találni a medvekérdésre, mert ez a helyzet már túlmutat a normalitáson, felbomlott az egyensúly az ember és veszélyes nagyvad között" – jelentette ki a polgármester.



A sepsiszentgyörgyi Megyei Sürgősségi Kórház igazgatója szerint az áldozat egy 50 év körüli férfi, szombat délután került a kórházba többszörös fej-, koponya-, váll-, hát-, has- és a mellkas-sérüléssel - írta az erdely.ma.