Koronavírus-járvány

Szlovéniában is megjelent a vírus delta variánsa

Szlovéniában is kimutatták a koronavírus delta variánsát, a mutációt már 18 mintában azonosították - jelentette be Tjasa Zohar Cretnik, a Nemzeti Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszeripari Laboratórium (NLZOH) igazgatója csütörtökön.



A szakember kiemelte: bár az először Indiában azonosított, jobban fertőző variáns előfordulása nagyon alacsony, aggasztó, hogy az esetek többségében a megbetegedések nem köthetők külföldi utazásokhoz.



A laboratórium az elmúlt egy hétben a pozitív teszteredmények húsz százalékát vizsgálta meg, a jövő héttő azonban minden pozitív mintát genetikai vizsgálatnak vetnek alá.



Cretnik hozzátette: a laboratóriumokban végzett vizsgálatok előzetes eredményei azt mutatják, hogy a jövő héten kétszer annyi esetről számolhatnak be.



Csütörtökre 43 új fertőződést jegyeztek fel az országban, és ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 256 ezret. Az elmúlt napon egyetlen beteg sem halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4743 maradt. A koronavírusos betegek közül 80-an vannak kórházban, 28-an közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lelket számláló országban védőoltást eddig 798 984-an kaptak, közülük 607 763-an már a második adagon is túl vannak. Ez a felnőtt lakosság 46, illetve 35 százaléka.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 101 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírusban megfertőződöttek száma meghaladta a 359 ezret. A vírus okozta betegség (Covid-19) szövődményeinek következtében két beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 8192-re emelkedett. Kórházban jelenleg 241 beteget ápolnak, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 462 287-en kaptak védőoltást, közülük 962 408-nak már a második adag vakcinát is beadták. Ez a felnőtt lakosság 43, illetve 28 százaléka.