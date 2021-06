Koronavírus-járvány

Oroszországban 20 ezer fölé emelkedett az új fertőzöttek száma

Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 20 182 új koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak - közölte csütörtökön az orosz operatív törzs.



Ez 14,71 százalékkal több, mint egy nappal korábban, és a legmagasabb adat január 24. óta. Akkor 21 127 új esetet jegyeztek fel.



A járvány kezdete óta Oroszországban 5 388 695 fertőzést mutattak ki.



A legtöbb új esetet Moszkvában (8598), Moszkva megyében (2308), Szentpéterváron (1134), Nyizsnyij Novgorod megyében (299), Burjátföldön (258), Voronyezs megyében (223) és a Krímben (221) észlelték. Az orosz fővárosban harmadik napja döntött abszolút rekordot a halálozások száma: csütörtökön 92 áldozatot regisztráltak.



Országos szinten az új esetek 15,1 százaléka volt tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 341 508-ra, a halálos áldozatoké 568-cal 131 463-ra, a felépülteké pedig 13 505-tel 4 915 615-re emelkedett.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 146,9 millió, az elmúlt napon pedig 476 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 662 648 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



"A koronavírus elleni vakcináció egészében véve tényleg önkéntes marad, de ha valaki például moszkvai, és a szolgálatóiparban dolgozik, akkor be kell oltatnia magát. Ha úgy dönt, hogy ezt nem teszi meg, akkor egyszerűen nem kell többé a szolgáltató szektorban dolgoznia" - mondta Dmitrij Peszvov, a Kreml szóvivője újságíróknak csütörtökön Moszkvában.



Peszkov így kommentálta az orosz főváros tisztifőorvosának azt a rendelkezését, hogy a szolgáltatóipari alkalmazottak legkevesebb 60 százalékát át kell oltani. A döntést a szóvivő a járványhelyzet súlyosbodásával magyarázta, és rámutatott, hogy akinek ez nem felel meg, olyan ágazatban kell elhelyezkednie, ahol nem írják elő védőoltást.



Megismételte, hogy a járvány kezelésével kapcsolatban a régiók vezetőit különleges jogkörökkel ruházták fel.



Venyiamin Kondratjyev, a Krasznodari terület kormányzója csütörtökön bejelentette, hogy a régió szállodái, panziói, szanatóriumai és gyerektáborai július 1-től kizárólag negatív PCR-teszttel vagy oltási igazolvánnyal rendelkező vendégeket fogadhatnak. Az itteni népszerű tengerparti üdülőhelyek közé tartozik Szocsi, Anapa és Gelendzsik.



Rinat Makszjutov, a második orosz vakcinát, az EpiVacCoronát kidolgozó Vektor Központ vezérigazgatója egy moszkvai konferencián azt mondta, hogy az intézete által kifejlesztett oltóanyag védelmet nyújt SARS-CoV-2 összes változata ellen, beleértve a deltát és delta pluszt is. Korábban hasonlóképpen nyilatkoztak Szputnyik V megalkotói is.