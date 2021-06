Koronavírus-járvány

Burjátföldön kéthetes munkaszünetet rendeltek el

Két hétig leáll minden vállalkozás, kivéve a létfontosságú szolgáltatásokat, az élelmiszerboltokat, az alapvető cikkeket forgalmazó üzleteket, a gyógyszertárakat, a lakás- és közműszolgáltatókat, a tömegközlekedést és a médiát. A 14 éven aluli gyerekek csak felnőtt kísérővel léphetnek ki az utcára. Korlátozzák a nyaralóhelyek, egyebek között a Bajkál és Scsucsje tó megközelíthetőségét.



Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő újságírónak azt mondta, hogy a szigorító intézkedések bevezetése regionális hatáskör, és nincsen olyan tervek, hogy szövetségi szintű karantént vezessenek be. "Ideiglenes nehézségnek" nevezte, hogy több régióban vakcinahiány lépett fel, és úgy vélekedett, hogy a problémát napok alatt rendezik.



A szóvivő szerint a hazai termelés fedezi a belföldi keresletet, és a belső igények kielégítése elsőbbséget élvez a külföldi szállításokkal szemben.



Rámutatott, hogy miközben a vakcináció üteme egészen a közelmúltig kívánnivalót hagyott maga után, ám a járvány újabb hulláma és a felvilágosítás kiterjesztése következtében "megnőtt az állampolgárok tudatossága" és az oltásra jelentkezők száma. Peszkov azt is megemlítette, hogy egyes régiókban gondot okoz nagy mennyiségű oltóanyag tárolása.



Az esetszámok meredek emelkedése miatt Oroszország több régiójában kötelezővé tették a védőoltást az olyan ágazatokban, melyekben az alkalmazottak nagyszámú ügyféllel lépnek közvetlen kontaktusba. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester egy szerdai tanácskozáson azt mondta, hogy a fővárosban az előző hetekéhez képest megtízszereződött a védőoltásra jelentkezők száma.



Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes tájékoztatása szerint a Covid-19 elleni vakcina legalább egyik komponensével mintegy 20,7 millió, mindkettővel pedig 16,7 millió embert oltottak be a mintegy 146 millió lakosú Oroszországban.



Peszkov arra a felvetésre, hogy a több régióban bevezetett járványügyi szigorítások nyomán szűk keresztmetszet keletkezhet a PCR-tesztelésben is, elismerte, hogy jelentkezhetnek átmeneti logisztikai problémák. Ugyanakkor leszögezte, hogy az új koronavírus további terjedésének veszélye többet nyom a latban, mint az, hogy milyen zavarok keletkezhetnek a tesztelésben.



Oroszországban a keddi hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt egy nap alatt 17 594-gyel 5 368 513-ra emelkedett.



A legtöbb új esetet Moszkvában (6534), Moszkva megyében (2323) Szentpéterváron (1092), Nyizsnyij Novgorod megyében (291), Burjátföldön (255) és a Krímben észlelték.



A napi növekmény országos szinten 0,33 százalék volt, az új esetek 15,8 százaléka volt tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 335 508-ra, a halálos áldozatoké 548-cal 130 895-re, a felépülteké pedig 12 660-nal 4 902 110-re emelkedett.

Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 146,4 millió, az elmúlt napon pedig 436 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 656 419 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.