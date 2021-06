Koronavírus-járvány

Lengyelország éjféltől tíznapos karantént rendel el a schengeni övezeten kívülről érkezőknek

A koronavírus új variánsainak megjelenése miatt Lengyelország éjféltől tíznapos karantént rendel el a schengeni övezeten kívüli országokból érkezők számára - jelentette be szerdán Waldemar Kraska egészségügyi miniszterhelyettes.



Sajtóértekezletén Kraska közölte: a napi fertőzöttségi adatok szerint Lengyelországban is szaporodnak a koronavírus új típusú, gyorsabban terjedő variációi, ezért az egészségügyi tárca előzetes intézkedésként bevezeti a határátlépés utáni karantént a schengeni övezeten és az Európán kívülről érkező személyek számára.



Az elkülönítés tíznapos, de hét nap eltelte után lehetséges a feloldása, amennyiben az adott személy vírustesztje negatív eredményt mutat.



A lengyel egészségügyi tárca már kedden bejelentette a szerdától kötelező karantént az Egyesült Királyságból érkezők számára. Ez alól szintén a hét nap után elvégzett negatív vírusteszt, illetve az elvégzett oltás ment fel.



Lengyelországban eddig csak az Indiából, Brazíliából és a Dél-Afrikából érkezőkre vonatkoztak az ilyen előírások. A schengeni övezetből érkezők akkor nem kerülnek karanténba, ha beoltatták magukat, illetve ha negatív vírusteszteredménnyel rendelkeznek, vagy felgyógyultak a Covid-19-ből.



Lengyelországban egyébként jelentősen lelassult a járvány terjedése, szerdai adatok szerint a közel 38 millió lakosú országban egy nap alatt 165 új vírusfertőzést regisztráltak, kifejezetten a Covid-19 miatt hat, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 29 ember hunyt el. Az először Indiában azonosított, a többinél jobban fertőző delta variáns okozta fertőzést az utóbbi időben összesen 90 esetben mutattak ki.



Eddig összesen több mint 27 millió oltást adtak be, a teljes - két-, illetve egydózisú vakcinával történő - oltásban több mint 11,6 millió lakos részesült.