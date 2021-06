Koronavírus-járvány

Szlovákiában is kimutatták a delta variáns jelenlétét

Szlovákiában egy laboratóriumi vizsgálat során kimutatták a koronavírus úgynevezett delta variánsát - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) közlésére hivatkozva szerdán.



A személy, akinél a vírus delta variánsát kimutatták, jelenleg házi karanténban van, nem igényel kórházi ellátást, és az elérhető információk szerint nem volt közeli kapcsolatban más személyekkel - közölte Ján Mikas országos tisztifőorvos.



Az esettel összefüggésben először olyan információk kerültek nyilvánosságra, hogy a delta variánst egy Szentpétervárról érkezett és ott egy futball mérkőzésen részt vett személy mintájában mutatták ki. Ezt később az ÚVZ cáfolta.



A Közegészségügyi Hivatal közlése szerint a most kimutatott eset a delta variáns (B.1.617.2) szlovákiai megjelenésének első példája. A vírusnak az országban már májusban megjelent indiai változata, a vírus úgynevezett kappa (B.1.617.1) variánsa volt. Az ÚVZ korábbi tájékoztatása szerint az országban továbbra is a legnagyobb mértékben a koronavírus úgynevezett brit változata van jelen.



A szlovák kormány szerdai ülésén döntést hozott arról, hogy az ország az európai Covax kezdeményezés keretein belül elajándékozza a már meglévő koronavírus elleni oltóanyagainak egy részét, amelynek mennyiségét egyelőre nem pontosították. A kabinet döntést hozott arról is, hogy ugyancsak elajándékoz vagy eladásra kínál fel 160 ezer adagot a Szputnyik V koronavírus elleni oltóanyagból. "A továbbra is fennálló komoly járványügyi helyzetre, illetve a többi országokkal történő kölcsönös együttműködés szükségességére való tekintettel azt ajánljuk, hogy a meglévő Szputnyik V oltóanyagaink egy részét a Nyugat-Balkán országainak ajándékozzuk" - indokolták a döntést a szerdán jóváhagyott dokumentumban.



Szlovákia még márciusban 2 millió adag Szputnyik V oltóanyag vásárlásáról kötött szerződést, ebből eddig 200 ezer adagot szállítottak le, de az oltóanyagot csak június elején kezdték használni. Az orosz gyártmányú oltást szerdáig több mint 8 ezren kapták meg, további több mint 14 ezer személy pedig már jelentkezett az oltás felvételére. A Szputnyik V beszerzése kapcsán korábban több hétig tartó, kormányátalakításhoz vezető válság is kialakult a négypárti szlovák kormánykoalícióban, amelynek két kisebb, liberális pártja ellenezte azt. Az oltóanyagot - amelyről a szlovák gyógyszerfelügyelet (SÚKL) különböző okokra hivatkozva hónapokig nem adott ki teljes körű szakvéleményt - végül Magyarország segítségével sikerült bevizsgáltatni.



A mintegy öt és fél millió lakosú Szlovákiában a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint szerdáig a legalább egy oltást már megkapott beoltottak száma 1 millió 967 ezer volt, közülük egymillió négyszázezren már a második oltásadagot is megkapták. Szlovákiában a koronavírus elleni oltóprogramban eddig a Pfizer/Biontech, a Moderna, az AstraZeneca és a Szputnyik V oltóanyagokat használják.

Szlovákiában márciusban kezdtek többé-kevésbé stabilan javulni a járványügyi adatok, és május végére az újonnan kimutatott fertőzések napi esetszáma a legutóbb tavaly szeptemberben tapasztalt szintre esett vissza, s azóta ezen a viszonylag alacsony szinten stagnál. Az NCZI adatai szerint kedden mintegy másfélszáz embert kezeltek kórházban a kór miatt, a halálesetek száma pedig nem változott, idáig hivatalosan 12 502 halálesetet tulajdonítanak a kórnak. Kedden mintegy 4 és fél ezer PCR tesztből azok kevesebb mint egy százaléka bizonyult pozitívnak.