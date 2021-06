Koronavírus-járvány

Ukrajnában ismét nőtt az új betegek száma

2021.06.23

Ukrajnában az ortodox naptár szerinti háromnapos Szentháromság ünnepe utáni első munkanapon ismét gyorsult valamelyest a járvány terjedése, szerdára több mint nyolcszáz új beteget és a megelőző napokhoz képest jóval több, hetven elhunytat jegyeztek fel.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 835 új esettel 2 230 977-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény csaknem 540-nel több a megelőző napiénál. Az elhunytak száma a hetven új áldozattal 52 123-ra emelkedett, míg előző nap számuk még csak 21, azt megelőzően pedig 16 volt. Eddig 2 155 261-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem 2300-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint másfél ezerrel, 23 593-ra. Kórházba 419 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg a megelőző napon számuk 318 volt. A legtöbb új beteget, 241-et megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 212,6 ezret, az elhunytaké öttel 5185-re nőt, miközben eddig csaknem 203 ezren győzték le a kórt.



Ihor Kuzin országos tisztifőorvos egy online vitafórumon bejelentette, hogy a kormány szerződést kötött a kínai Sinovac vállalattal további 5,325 millió dózis Coronavac vakcina megvásárlásáról, amelyet várhatóan júliusban szállítanak Ukrajnába.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 1 755 137-en kapták meg valamely védőoltás első, 394 107-en második dózisát is. Kedden 53 786 embert oltottak be Ukrajnában.



Az egészségügyi tárca közzétette, hogy elkezdődött a vállalatoknál dolgozók közösségi oltása is, akiket Pfizer vakcinával készülnek beoltani. Mobil oltócsapatok mennek ki a helyszínen beadni az oltásokat azokhoz a cégekhez, amelyek jelezték, hogy alkalmazottaiknak legalább a fele fel kívánja venni az oltást. Keddig 1477 vállalat jelentkezett. Marija Karcsevics, a minisztérium digitális fejlesztési részlegének főigazgatója a 24-es tévécsatornának ugyanakkor elismerte, hogy Pfizer vakcinából az első szakaszban a feliratkozott vállalatok mindössze felének áll rendelkezésre elegendő mennyiség.