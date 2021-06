Románia

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be a román ellenzék Florin Citu kormánya ellen

Bizalmi szavazást kezdeményezett Romániában a baloldali ellenzék Florin Citu miniszterelnök jobbközép koalíciós kormánya ellen. Az erről szóló indítványt szerdán terjesztette a parlament elé a Szociáldemokrata Párt (PSD) - jelentette be Sorin Grindeanu, a PSD elnökhelyettese.



"Ez a kormány elemi csapás a románok és a hazai cégek számára. Befagyasztották a béreket, a nyugdíjakat, a családi pótlékot, a helyreállítási terv pedig egy katasztrófa, amely Románia számára katasztrofális reformokról és a (kormányzati) politikai klientúrának átjátszott forrásokról szól" - összegezte Grindeanu az ellenzék kifogásait.



A szociáldemokrata politikus hozzátette: a románok 70 százaléka szerint az ország rossz irányba halad, ezért az ellenzéknek kötelessége megszabadítani az országot ettől a "rendkívül arrogáns" miniszterelnöktől. Grindeanu kifejezte reményét, hogy ebbe a kormányoldal törvényhozói is besegítenek. Úgy vélekedett, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelentős része is belátja, hogy a Citu-kormány egy "csődtömeg", és nehéz döntés előtt áll, mert szívesen megszabadulna Citutól, ugyanakkor kormányon akar maradni.



A PSD elnökhelyettese megerősítette, hogy pártja Alexandru Rafila mikrobiológust, járványügyi szakembert javasolja a miniszterelnöki posztra.



Grindeanu egyébként saját tapasztalata alapján remél kormánypárti segítséget a kormánybuktatáshoz, hiszen négy évvel ezelőtt, amikor Románia miniszterelnöke volt, saját pártja buktatta meg őt bizalmatlansági indítvánnyal, miután szembefordult Liviu Dragneával, a PSD akkori elnökével.



A parlamenti matematika szerint a PSD-ből és a Románok Egyesüléséért Szövetségből (AUR) álló ellenzéknek harminckét szavazat hiányzik a kormánybuktatáshoz a 465 tagú bukaresti parlamentben.



Ludovic Orban, a PNL elnöke múlt héten közölte: a párton belüli választási kampány nem érinti a koalíciós kormány stabilitását, a PNL kiáll saját kormánya mellett. Citut a másik két koalíciós párt, az USR-PLUS szövetség és Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is támogatásáról biztosította.



A Citu-kormány fantasztikus rekordja: a bukott Románia című bizalmatlansági indítványt szerdán olvassák fel a parlamentben, a kormány sorsáról pedig jövő héten szavaznak a törvényhozók.