Bűnügy

Meghalt egy férfi, miután egy cseh járőr percekig térdelt a nyakán (videó)

Életét vesztette egy férfi Csehországban, miután egy rendőr percekig a nyakán térdelt.



Az elsőre George Floyd halálához hasonlító eset Teplice városában történt szombaton: a rendőröket verekedés miatt riasztották, mire azonban a helyszínre értek, már csak az egyik elkövető volt jelen.



Az ez után történtekről videófelvétel is készült, amelyen látni, amint az egyik rendőr az elkövető lábain, a másik a nyakán térdel percekig, a harmadik pedig megbilincseli.



A történtek kapcsán Veronika Hy±plerová rendőrségi szóvivő közölte, a férfi a mentőautóban életét vesztette, de hozzátette, halálát nem a rendőrök okozták. Nyilatkozatuk szerint a fiatal férfi véréből megállapították, hogy nagy mennyiségű kábítószer hatása alatt állt, valamint szívbetegsége is közrejátszott a halálban.



A cseh rendőrség a Twitteren azt írta szó sincs "cseh George Floydról", törvényesen intézkedtek egy többszörös bűnismétlő ellen, aki a drog hatása alatt autókat rongált, fittyet hányt a rendőrök felszólításaira. Halálának nincs köze ahhoz, hogy a nyakára térdeltek, amit a boncolás is megerősített.