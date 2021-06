Koronavírus-járvány

Moszkvában betiltották az 500 fősnél nagyobb rendezvényeket

Betiltotta az 500 fősnél nagyobb bel- és kültéri rendezvényeket az orosz fővárosban a koronavírus okozta járványhelyzet romlása miatt kedden Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester.



A szurkolói övezeteket és táncparketteket, ahol nincs ülésrend, be kell zárni, függetlenül a befogadóképességüktől. A tilalom nem vonatkozik majd azokra a létesítményekre, amelyek "koronavírus-mentes övezetet" tudnak kialakítani a védőoltást igazoló QR-kóddal rendelkező látogatóik számára.



A korlátozások nem érintik a félezernél kevesebb nézőt befogadó koncerteket, színházi és mozielődásokat, valamint szórakoztató és sportrendezvényeket. A rendezőknek ugyanakkor azt javasolták, hogy a nézők biztonsága érdekében követeljék meg a hivatalos QR-kód felmutatását.



Jövő hétfőtől a vendéglátóipari létesítményekbe csak beoltott, a betegségen átesett vagy három napnál nem régebbi negatív PCR-teszttel rendelkező látogatók térhetnek be. A védettséget igazoló QR-kód a fővárosi vagy az állami online ügyfélszolgálaton szerezhető be.



Az éttermek, kávéházak csak a QR-kódokat ellenőrző rendszer létrehozása esetén fogadhatnak vendégeket, a korábban bezárt ételudvarok pedig csakis ugyanennek a feltételnek a teljesítése esetén nyithatnak ki ismét. Ellenkező esetben csakis kiszállításra dolgozhatnak.



Szobjanyin egyúttal meghosszabbította annak a korábbi rendeletének a hatályát, amelynek értelmében az éttermek és a szórakozóhelyek 23 és hat óra között nem fogadhatnak vendégeket, és továbbra is zárva maradnak a játékszobák és az állatkertek is. A polgármester közölte, hogy a járványhelyzet továbbra is nagyon súlyos, a moszkvai rendszer egészségügyi tartalékainak teljes mozgósítására van szükség, és több mint 14 ezer embert kezelnek a fővárosi kórházakban koronavírusos fertőzéssel.



A moszkvai önkormányzat szerint a fővárosban eddig több mint kétmillió embert oltottak be. Dmitrij Peszkov szóvivő a Kreml támogatásáról biztosította a moszkvai polgármester intézkedéseit.

Kijelentette, hogy a járványhelyzet alakulása "energikus intézkedéseket" követel meg, és azok, akik nem szánják rá magukat a védőoltásra, vagy nem rendelkeznek antitestekkel, valamilyen formában mindenképpen hátrányos helyzetbe fognak kerülni. Peszkov így kommentálta Tatyjana Moszkalkova emberi jogi biztos kijelentését arról, hogy be nem oltott emberek diszkriminációnak vannak kitéve.



Tyimur Ivanov, a védelmi miniszter helyettese közölte, hogy az orosz fegyveres erőknél, ahol 900 ezer embert oltottak be, köztük a személyi állomány 85 százalékát, kialakult a kollektív immunitás. Elmondta, hogy a katonai tárca tisztifőorvosának rendelete alapján a fegyveres erőknél a katonák, a szociális intézmények alkalmazottjai és a szövetségi tisztségviselők számára július 18-tól kötelezővé tették az oltást. Az újonnan behívott mintegy 134 ezer sorkötelest július 15-től kezdik el oltani.



A belügyminisztérium bejelentette, hogy augusztusig beoltatja azon alkalmazottjainak 60 százalékát, akik még nem estek át a betegségen. Mihail Murasko egészségügyi miniszter szükségesnek nevezte a felsőoktatási intézmények hallgatóinak kötelező beoltását az új tanév előtt.



Vlagyimir Guscsin, az első orosz vakcinát kidolgozó Gamaleja Intézet laboratóriumvezetője kijelentette, hogy a Szputnyik V hatásos a SARS-CoV-2 indiai változatával szemben is, és "gyakorlatilag 10 százalékban" kizárja a nehéz lefolyású és a halálos végkimenetelű megbetegedést. A szakember ugyanakkor azt javasolta, hogy oltassa be magát, aki már régen esett túl a betegségen, vagy fél évnél régebben kapta meg a vakcinát.



Oroszországban a keddi hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt egy nap alatt 16 715-tel 5 350 919-re emelkedett.

A legtöbb új esetet Moszkvában (6555), Moszkva megyében (1871), Szentpéterváron (1065), Nyizsnyij Novgorod megyében (269) és Voronyezs megyében (201) észlelték. Alekszej Hripun, a moszkvai önkormányzat egészségügyi osztályának vezetője arra figyelmeztetett, hogy az esetszám csökkenése csak átmeneti Moszkvában, ahol mintegy 100 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt. A fővárosban keddre 86-an haltak meg, ami példátlan rekord a járvány kezdete óta.



A napi növekmény országos szinten 0,33 százalék volt, az új esetek 14,7 százaléka volt tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma országos szinten 331 122-re, a halálos áldozatoké 546-tal - ez a maximum február 11. óta - 130 349-re, a felépülteké pedig 11 117-tel 4 889 450-re emelkedett.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 146 millió, az elmúlt napon pedig 274 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 631 703 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Kedden újraindult a járvány miatt áprilisban erősen korlátozott légi utasforgalom Oroszország és Törökország között. A nap folyamán csaknem 80 menetrendszerű és charterjárat száll fel el 32 orosz és öt török városból. A Törökországba tartó gépek kihasználtsága gyakorlatilag 100 százalékos.