Koronavírus-járvány

Hollandiában feloldják a korlátozások többségét

Hollandia június 26-tól feloldja szinte valamennyi koronavírus elleni intézkedést, az azonban továbbra is érvényben marad, hogy az emberek között 1,5 méteres távolságot kell tartani.



"A válság vége már a láthatáron van" - mondta Mark Rutte miniszterelnök múlt pénteken. Az éttermek, múzeumok és színházak a korábbinál több embert fogadhatnak be korlátozások nélkül, a diszkók és éjszakai klubok is újra kinyithatják kapuikat a bulizni vágyók előtt.



Azokon a rendezvényeken, ahol nincs lehetőség a távolságtartásra, - például fesztiválokon vagy sportversenyeken - a résztvevők a negatív teszt eredményével vagy oltási igazolással vehetnek részt. Szájmaszkot csak akkor kell majd viselni, ha a megfelelő távolságot nem lehet tartani, például buszon vagy vonaton.



Rutte azonban a széles körű újranyitásokat az új vírusváltozatokra, különösen a delta vírusváltozatra való figyelmeztetéssel együtt jelentette be.



Hollandiában jelenleg 100 ezer lakosra vetítve hetente körülbelül 45 új fertőzés történik. Az emberek több mint 50 százaléka kapott legalább egy oltást a koronavírus ellen, míg körülbelül 28 százalékuk már teljesen be van oltva.