Koronavírus-járvány

Egy tartomány kivételével egész Olaszországban feloldották a korlátozásokat

Majdnem minden olaszországi tartomány úgynevezett fehér zónába lépett át hétfőn a járványkorlátozások szinte teljes feloldásával, egyedül a maszk használata maradt kötelező szabadtéren is. 2021.06.21 19:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Olaszországban az október végén bevezetett járványintézkedések nagy részét megszüntették. Országosan eltörölték az esti kijárási tilalmat. Az egyetlen kivételt a 125 ezer lakosú Valle d'Aosta képviseli, mely csak június 28-től lesz fehér övezet.



Az ország többi részében teljesen szabaddá vált a mozgás a tartományok és a városok között.



Kötelező korlátozásként fennmaradt a biztonsági távolság betartása, valamint a szájmaszk viselete szabadtéren is. A római kormány a következő napokban határoz a maszkviselés eltörléséről, melynek dátuma július eleje lehet. Az autonóm Alto Adige tartomány viszont önállóan döntött, és máris feloldotta a szabadtéri maszkhasználatot.



Olaszországban hivatalosan megkezdődött a nyári szabadság időszaka, miután az utóbbi napokban véget ért a tanév, és befejeződött az érettségi is. Valamivel kevesebb mint félmillióan tettek érettségi vizsgát, mely tavalyhoz hasonlóan kizárólag szóbeli részből állt. Szombaton és vasárnap telt ház volt a tengerparti strandokon. Fiatalok tömegei rohamozták meg San Marino Köztársaság diszkóit, melyek az olaszországi diszkókkal ellentétben már újranyitottak a korlátozások teljes oldásával.



Firenzében hétfőn délelőtt hosszú sorokban álltak az olasz és külföldi, többnyire európai turisták a firenzei dóm előtt belépésre várva. Róma utcáin is egyre több turistát látni.



Az egészségügyi minisztérium adatai szerint hétfő délelőttig több mint 46 millió olasz kapott védőoltást, közöttük kevesebb mint 16 millióan második dózisban is részesültek, ami a lakosság valamivel több mint 29 százalékának felel meg.



Francesco Paolo Figliuolo járványbiztos bejelentette, hogy ismét akadozik a vakcinaszállítmányok érkezése, ami szeptember végére tolhatja a nyájimmunitást.