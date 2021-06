Koronavírus-járvány

Minden második német kapott már legalább egy adag oltást

Átlépte az 50 százalékot az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) ellen legalább egy adag védőoltással rendelkezők aránya Németországban, a teljes oltással rendelkezőké pedig 30 százalék fölé emelkedett.



A szövetségi kormány legutóbbi összesítése szerint péntekig a lakosság 50,6 százaléka - 42 065 100 ember - kapott legalább egy oltást a Covid-19 ellen.



Teljes oltással a lakosság 30,4 százaléka - 25 301 843 ember - rendelkezik.



Az oltási kampány folyamatosan gyorsul. Ezt jelzi a többi között, hogy míg májusban egész hónapban hatszor, júniusban péntekig - a hónap 18. napjáig - nyolcszor haladta meg az egymilliót az egy nap alatt beadott oltások száma.



A péntekkel zárult héten naponta átlagosan 806 673 adagot adtak be, vagyis másodpercenként kilencnél is többet.



A vírus Alfa nevű, korábban britnek is nevezett, B.1.1.7-es jelzésű változatának szétterjedése révén kibontakozott harmadik járványhullám május óta enyhül.



A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) hétfői adatai szerint az utóbbi 24 órában 346 fertőződést mutattak ki tesztekkel.



A napi új regisztrált fertőződések száma legutóbb 2020. augusztus 10-én volt 500 alatt, akkor 436 lelet volt pozitív.



Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 3 722 327 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.



A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 10 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 90 395-re emelkedett.



Az adatok azt jelzik, hogy 2020 nyara után az idei nyáron sem lesz szükség a SARS-CoV-2 terjedésének lassítását szolgáló korlátozások többségére.



Ugyanakkor szakemberek aggodalommal szemlélik a Delta nevű, B.1.617.2 megjelöléssel is nyilvántartott, korábban indiainak nevezett vírusváltozat előretörését. Az RKI legutóbbi vizsgálatai szerint a 22. héten - május 31. és június 6. között - 6,2 százalék volt a Delta aránya az elemzett pozitív SARS-CoV-2 teszt leletek között, ami csaknem a duplája az egy héttel korábbi 3,7 százaléknak.



Lothar Wieler, az intézet vezetője pénteki berlini tájékoztatóján kiemelte: a Delta egész biztosan kiszorítja a többi vírusváltozatot, a kérdés csak az, hogy mikor.



Az új variáns ellen egy adag oltás nem nyújt erős védelmet, ezért egy újabb, negyedik járványhullám megelőzéséhez a lehető legtöbb embernek teljes oltással kell rendelkeznie - mondta.