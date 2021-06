Koronavírus-járvány

A szlovén kormány meghosszabbítja a korlátozó intézkedéseket

A szlovén kormány hétfőtől további egy héttel meghosszabbítja a legtöbb érvényben lévő járványügyi intézkedést, ugyanakkor néhány engedményt is tesz, egyebek között engedélyezi az éjszakai szórakozóhelyek működését.



Ez a döntés mindenkit meglepett, mert a kormány még abban az esetben sem tervezte az éjszakai szórakozóhelyek megnyitását, ha megszüntetne minden egyéb korlátozást az országban - írták a helyi lapok.



Mindazonáltal a diszkók és a bárok a jövő héttől csak éjfélig tarthatnak nyitva, míg az összes többi vendéglátóhely esetében eltörölték az időkorlátozást.



Nyilvános rendezvényeken száz fő felett csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni, míg a magánrendezvények felső létszámhatárát ötven főben határozták meg. A kültéri kulturális rendezvényeken nem kötelező a maszk viselése, de tíz négyzetméterenként továbbra is csak egy fő tartózkodhat, valamint kötelező a másfél méter védőtávolság betartása.



Péntekre 88 új esetet jegyeztek fel az országban, és ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 256 ezret. Az elmúlt napon két beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4727-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 109-en vannak kórházban, 39-en közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lelket számláló országban védőoltást eddig 787 919-en kaptak, közülük 580 281-en már a második adagon is túl vannak. Ez a felnőtt lakosság 45,6, illetve 33,6 százaléka.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 113 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírusban megfertőződöttek száma elérte a 359 031-et. A vírus okozta Covid-19 szövődményeinek következtében hárman haltak meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8168-re emelkedett. Kórházban jelenleg 313 beteget ápolnak, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 435 788-an kaptak védőoltást, közülük 836 456-nak már a második adag vakcinát is beadták.



Andrej Plenkovic kormányfő a kabinet pénteki ülésén oltakozásra buzdított. Mint mondta, nagyot csökkent az oltakozási hajlandóság az elmúlt időszakban, amivel veszélybe került a kormány terve, hogy június végéig beoltsák a felnőtt lakosságnak legalább a felét.



"Oltassák be magukat, ez a minimum, amit megtehetnek" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy van elegendő vakcina, más országok sokkal kevesebb oltóanyaggal rendelkeznek, és nem tudják beoltani állampolgáraikat.



Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője a testület pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: július 1-jétől azok, akik rendelkeznek uniós digitális Covid-igazolvánnyal, korlátozások nélkül vehetnek részt a rendezvényeken. Azokon a rendezvényeken azonban, amelyeket nem kötnek védettségi igazoláshoz, továbbra is legfeljebb száz fő vehet részt, és be kell tartani a szigorú járványügyi intézkedéseket.

A válságstáb továbbá úgy döntött: a vendéglátóhelyek csak az ülő vendégeket szolgálhatják ki. Ezt azzal indokolták, hogy az elmúlt egy-két hétben nagyobb tömegek gyülekeztek egy-egy kávézó és bár körül, ami nem járul hozzá a járványhelyzet javulásához.