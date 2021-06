Koronavírus-járvány

Olaszország bevezette az oltási igazolást, amely júliustól az EU-ban is érvényes lesz

Belföldi közlekedésre, idősotthonokba való belépéshez és tömegrendezvényeken való részvételhez is szükséges lesz az olasz digitális koronavírus-oltási igazolás, amelynek internetes honlapja csütörtökön nyílt meg, és július elsejétől uniós digitális Covid-igazolványként működik.



Első lépésben a június 17-ig átoltott személyek regisztrálhatnak, majd június 28-tól tölthetik le a digitális oltási igazolást. Mobiltelefonon és táblagépen is tárolhatják, vagy más digitális eszközön. Utóbbi hiányában a háziorvos kinyomtatja az igazolást.



Mario Draghi miniszterelnök csütörtökön írta alá az oltási igazolás bevezetését engedélyező kormányrendeletet.



Az Európai Unióban július elsejétől bevezetendő digitális Covid-igazolvány életbe lépésével Olaszország eltörli a külföldről érkezőkre - köztük a magyarokra - vonatkozó korlátozásokat, vagyis a jelenleg még érvényes tesztelési kötelezettséget.



Az uniós digitális Covid-igazolvány célja, hogy a koronavírus-világjárvány alatt megkönnyítse az EU-n belüli biztonságos és szabad mozgást. A dokumentum azt tanúsítja majd, hogy tulajdonosa vagy megkapta a Covid-19 elleni védőoltást, vagy negatív koronavírusteszt-eredménnyel rendelkezik, vagy már átesett a fertőzésen.



Sajtóinformációk szerint az olasz kormány július közepétől eltörölheti a szájmaszk kötelező viseletét szabadtéren, amelyet korábban egészen augusztusig fenn akartak tartani. A szájmaszk használata 2020 február óta kötelezőnek számít.



A Matteo Salvini vezette Liga kormánypárt és a Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszország kezdeményezte a szabadtéren kötelező szájmaszkviselet eltörlését, hangsúlyozva, hogy egyre több uniós tagállamban már nem kell használni. A gyakorlatban egyre több olasz, ha teheti, az utcán nem hordja a szájmaszkot a harminc fok feletti meleg miatt.



Matteo Salvini felmérést végzett közösségi oldalán a szájmaszkhasználat eltörléséről: a válaszolók 79 százaléka támogatta a kezdeményezést.



Az egészségügyi minisztérium csütörtök esti adatai szerint 44 millió olaszt oltottak már be, közülük 14,8 millióan részesültek második dózisban, ami a lakosság 27,3 százalékának felel meg.