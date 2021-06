Diplomácia

Putyin: a média hamis képet fest Bidenről

Az orosz elnök profinak nevezete amerikai hivatali partnerét, akivel szerinte "a jószándék légkörében" megtartott szerdai genfi csúcson a kulcskérdésekben megértették egymást. 2021.06.17 17:26 MTI

Nincs köze a valósághoz annak a "kissé elkedvetlenítő képnek", amelyet a média fest Joe Biden amerikai elnökről - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő csütörtökön Moszkvában, egy videokonferencián.



"Annak a képnek, amelyet a mi sajtónk, sőt, az amerikai sajtó is fest Biden elnökről, nincs köze a valósághoz" - mondta Putyin.



Az orosz elnök profinak nevezete amerikai hivatali partnerét, akivel szerinte "a jószándék légkörében" megtartott szerdai genfi csúcson a kulcskérdésekben megértették egymást, és megtalálták azokat a pontokat, amelyekkel kapcsolatban együttműködni mindkét fél számára prioritást jelent.



"Nagyon figyelmesen kell vele dolgozni, hogy ne maradjunk le valamiről. Ő nem marad le semmiről, biztosíthatom önöket" - mondta hallgatóságának az elnök.



"Biden frissnek néz ki. Két és fél órán át beszélgettünk vele, és teljesen benne van az anyagban. Időről időre beletekintett a jegyzeteibe, de mindannyian így teszünk" - hangoztatta.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a genfi csúcsot megelőzően az amerikai elnök már egy hete utazgatott Európában, egy eltérő időzónában. Azzal kapcsolatban, hogy Biden néha összekever dolgokat, azt mondta, hogy a szóvivője, Jen Psaki ezt sokkal gyakrabban megteszi.



Úgy vélekedett, ez nem azért van, mert Psakinak nincs megfelelő képzettsége vagy rossz az emlékezőtehetsége, hanem azért, mert "amikor valaki úgy gondolja, hogy valami másodrendű, akkor nem is összpontosítja rajta a figyelmét".



"Az amerikaiak meg úgy gondolják, hogy náluk maguknál nincsen fontosabb. Ilyen a stílusuk" - fogalmazott az orosz vezető.



"Még egyszer megismétlem: ő (Biden) összeszedett, és tudja, hogy mit akar elérni. És ezt nagyon ügyesen teszi. Ez egyből érződik" - tette hozzá.



Kifejezte reményét, hogy az amerikai elnököt "hagyják majd nyugodtan dolgozni", nem úgy, mint az elődjét.



Putyin kifejezte készségét az Egyesült Államokkal való további együttműködésre, olyan mértékben, amilyenben erre az amerikai fél hajlandó. Hangsúlyozta, hogy a maga részéről az orosz érdekeket fogja védelmezni.



Emlékeztetett rá, hogy Oroszország már évek óta szorgalmazza a párbeszédet a kiberbiztonságról, s nehezményezte, hogy az Egyesült Államok elzárkózott ez elől és vádakkal illette Moszkvát. Mint mondta, a világon a legtöbb kibertámadás amerikai területről indul ki, Oroszország pedig a top ötben sem szerepel.



Úgy vélekedett, hogy a torzsalkodás helyett inkább egyesíteni kellene a két országnak a kiberbűnözéssel szembeni erőfeszítéseit. Fontosnak nevezte az Afganisztán és az északi sarkvidéki területek ügyében való együttműködést is.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön közölte, hogy az orosz diplomáciai tárca már megkezdte a munkát a genfi csúcson a két elnök által kijelölt témákban. A RIA Novosztyi hírügynökség külügyminisztériumra hivatkozva azt írta, hogy Anatolij Antonov washingtoni orosz nagykövet a következő munkahetét már az állomáshelyén fogja eltölteni.