Koronavírus-járvány

Szlovéniában senki nem halt meg koronavírus miatt az elmúlt 24 órában

2021.06.17 15:17 MTI

Senki nem halt meg Szlovéniában az elmúlt 24 órában a vírus okozta Covid-19 szövődményeinek következtében, amire nyolc hónapja nem volt példa - derült ki a kormány csütörtöki jelentéséből.



Csütörtökre 83 új esetet jegyeztek fel az országban, és ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 256 ezret. A koronavírusos betegek közül 121-en vannak kórházban, 38-an közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lelket számláló országban védőoltást eddig 781 557-en kaptak, közülük 568 057-en már a második adagon is túl vannak. Ez a felnőtt lakosság 45,2, illetve 32,9 százaléka.



Bár Szlovéniában június 15-én hivatalosan is véget ért a járványhelyzet, a kormány továbbra is fenntartotta a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat.



Az országban legközelebb akkor lesznek enyhítések, amikor a 14 napos fertőzésgyakoriság (incidencia) százezer főre vetítve 25 alá, a pozitív tesztek aránya pedig 4 százalék alá csökken. Ez az előbbi esetében jelenleg 99, az utóbbiéban pedig 3,6 százalék.



Szakértők szerint ez csak július végére, augusztus elejére érhető el.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 95 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírusban megfertőződöttek száma elérte a 358 918-at. A vírus okozta Covid-19 szövődményeinek következtében hárman haltak meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8165-re emelkedett. Kórházban jelenleg 342 beteget ápolnak, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen.