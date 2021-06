Koronavírus-járvány

Nagy többséggel megszavazta a brit parlament az utolsó korlátozások feloldásának halasztását

Nagy többséggel megszavazta szerdán a londoni alsóház a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt, még érvényben lévő utolsó néhány korlátozás feloldásának legfeljebb négyhetes elhalasztását.



Boris Johnson miniszterelnök a hét elején jelentette be, hogy a kormány az eredetileg tervezett jövő hétfői időpontról július 19-re halasztotta a korlátozások teljes körű feloldását a delta nevű vírusvariáns terjedése miatt.



A képviselők többórás vita után 461-60 arányban hagyták jóvá szerda este a kormány halasztási indítványát. A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi többségét sokszorosan meghaladó támogatás elsősorban annak az eredménye, hogy a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt frakciója szinte egységesen megszavazta a halasztást.



A konzervatív frakció számos tagja ugyanakkor a kormány ellen voksolt, elsősorban azzal az érvvel, hogy másfél évnyi ismétlődő korlátozások után most már vissza kell adni az embereknek a szabadságjogaikat.



Több konzervatív képviselő is hangsúlyozta, hogy jóllehet valóban emelkedett az utóbbi időszakban az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőződések száma, a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedéseké és főleg a halálozásoké továbbra is nagyon alacsony és messze elmarad a januári tetőzés idején mért szintektől.



A brit egészségügyi minisztérium szerda esti beszámolója szerint az elmúlt egy napban 9055, az utóbbi egy hétben 55 216 új koronavírus-fertőződést szűrtek ki országszerte.



A heti adat 31,8 százalékkal magasabb a múlt szerdán zárult egyheti időszakban szűrővizsgálattal azonosított új fertőződések számánál.



A szerda esti összesítés szerint az utóbbi 24 órában 9, az elmúlt egy hétben 66 halálos áldozata volt a koronavírus-fertőzés okozta betegségnek az Egyesült Királyság egészében.

A heti halálozási szám nem változott az előző egyheti időszak adatához képest, vagyis nem követte az újonnan kiszűrt fertőződések számának növekedését.



A brit koronavírus-járvány januári tetőzése idején előfordult, hogy naponta 1800-nál többen haltak meg Covid-19-ben, és voltak olyan időszakok, amikor megközelítette a 70 ezret a naponta azonosított új fertőződések száma.



A brit kormány februárban kidolgozott, négy időpontból álló részletes nyitási menetrendje eredetileg június 21-re, vagyis jövő hétfőre irányozta elő a még érvényben lévő utolsó korlátozások feloldását, abban az esetben, ha az ehhez kidolgozott járványügyi feltételrendszer maradéktalanul teljesül.



Boris Johnson azonban hétfőn bejelentette, hogy a delta vírusvariáns terjedése miatt négy héttel, július 19-re halasztották az utolsó, negyedik nyitási lépést.



A halasztás elsődleges célja az, hogy az oltási kampány üteme továbbra is a vírus terjedésének üteme előtt járjon - mondta a brit miniszterelnök.



Johnson közölte: a járványadatok alapján bízik abban, hogy július 19-nél tovább már nem kell halasztani az utolsó korlátozások felszámolását.



Az előző három időpontban maradéktalanul és határidőre teljesültek az azokra a napokra kitűzött korlátozásenyhítési célok.