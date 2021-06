Koronavírus-járvány

WHO: terjed a Latin-Amerikában azonosított Lambda variáns

Speciális megfigyelés alatt tartja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a koronavírus eddig főként Latin-Amerikában megjelent lambda elnevezésű változatát.



Az ENSZ egészségügyi szervezete szerint ezt a változatot eddig 29 országban azonosították.



"A lambda számos mutációt hordoz, amelyek következtében lehetséges a nagyobb terjedési képessége vagy az esetleges nagyobb ellenállása a semlegesítő antitesteknek" - áll a WHO szerdán kiadott jelentésében.



Egyelőre azonban nem állnak rendelkezésre megbízható tanulmányok, illetve gyártási tapasztalatok erre vonatkozóan - közölte a WHO.



A Lambda variánst először Peruban azonosították 2020 augusztusában. Április óta Peruban a megvizsgált Covid-fertőzések 81 százalékát okozta a lambda variáns. Argentínában és Chilében az elmúlt két hónapban ez az arány az összes fertőzött mintegy egyharmada volt. Chilében a fertőzések 32 százalékát okozta ez a variáns, amelynél csak az elsőként Brazíliában azonosított Gamma változat aránya jelentősebb.



A WHO két kategóriába sorolja a koronavírus-változatokat: az egyikbe tartoznak a fokozott figyelmet igénylő változatok, amelyek csoportos fertőzést okoznak, és több országban fordulnak elő, a másikba pedig az aggodalmat kiváltó variánsok, amelyek bizonyítottan fertőzőbbek, nehezebb őket ellenőrzés alatt tartani és több súlyos betegséget idéznek elő.



Ez utóbbi csoportba került át a gyors terjedése miatt az előző csoportból az elsőként Indiában azonosított delta variáns, amely miatt a brit hatóságok elhalasztották a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta járvány miatt elrendelt korlátozások tervezett feloldását.