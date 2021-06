Koronavírus-járvány

Delta variánst azonosítottak a Lampedusára érkezett bevándorlók között is

Tíz, Bangladesből származó emberben mutatták ki a Delta variánst az utóbbi hetekben Lampedusára érkezett több ezer bevándorló között. 2021.06.16 18:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Terjed az elsőként Indiában azonosított vírusmutáció Olaszország több tartományában is, és a Delta variánst a Földközi-tengeren keresztül Lampedusa szigetére érkezett bevándorlók között is regisztrálták - erősítette meg a lampedusai polgármester szerdán.



Salvatore Martello nyilatkozata szerint a csoport május utolsó napjaiban kötött ki, és az érkezésük utáni tesztelésen azonosították a vírusmutációt. Jelenleg még karanténban vannak a sziget partjainál tartózkodó komphajón, ahol az érkező migránsokat helyezik el legalább tizennégy napra. A lampedusai polgármester leszögezte, hogy a Delta variánssal fertőzöttek nem érintkeztek sem a sziget lakosaival, sem turistákkal.



Matteo Salvini azonnali intézkedést követelt a kormánytól. A Liga kormánypárt vezetője hangoztatta, hogy Olaszországnak "fizető turistákra, nem pedig partjain kikötő csónakokra van szüksége". Salvini emlékeztetett, hogy év eleje óta már több mint 17 ezer bevándorló érkezett a tavalyi év ugyanezen időszakában érkezett kevesebb mint hatezerhez képest.



Az ellenzéki Olasz Testvérek (FdI) politikusa, Fabio Rampelli, az alsóház alelnöke aggasztónak és a "Draghi-kormány nemtörődömsége" jelének nevezte, hogy Lampedusa alig 250 férőhelyes migránstáborában továbbra is több mint ezerkétszázan szoronganak, és közöttük Delta variánst is azonosítottak.



A vírusmutáció már több olaszországi tartományban jelen van egészen április óta: Lombardiában eddig 81 esetet, Venetóban ötvenet, az olasz csizma sarkában található Bari városában húszat, Szardínián egy tucatnyit azonosítottak. A szigeten a Delta variánst egy filmforgatáson dolgozó munkacsapat tagjain mutatták ki.