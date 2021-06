Koronavírus-járvány

Romániában ezer alá csökkent a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma

Romániában ezer alá csökkent szerdán a kórházi kezelésre szoruló, és kétszáz alá az intenzív terápián ápolt koronavírusos fertőzöttek száma.



A stratégiai kommunikációs törzs jelentése szerint az utóbbi 24 órában 104 új fertőzést diagnosztizáltak, ami több mint 25 százalékkal elmarad az utóbbi két hét átlagától. A napi esetszám most már több mint egy hete kisebb a járvány első hulláma utáni tavaly júniusi mélypontnál, és továbbra is csökkenő tendenciát mutat.



Az utóbbi napon jelenleg átlagosnak számító 18 halálesetet jelentettek, és folytatódott a statisztika kiigazítása a korábbi - köztük tavalyi - halálesetekkel. Az utóbbi három hétben az egészségügyi minisztérium által elrendelt ellenőrzések során a közegészségügyi hatóság csaknem 1500 korábbi halálesetet vezetett be a járványügyi összesítésbe, így szerdán meghaladta a 32 ezret a járvány romániai, hivatalosan nyilvántartott áldozatainak száma.



A járvány kezdete óta 1 millió 80 ezer embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést.



Tovább lassult az oltáskampány üteme is: az utolsó héten már naponta kevesebb mint 15 ezerrel nőtt az első adag vakcinával beoltottak száma.



A 19,3 millió lakosságú Romániában eddig 4 millió 580 ezer ember kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást, 4 millió 245 ezer embernek pedig teljes a beoltottsága.