Szardínia minden korlátozást eltörölt a szigetre történő belépéshez

Nem kell többé oltási igazolás és koronavírus-tesztelés sem a Szardíniára történő belépéshez, miután a sziget kormányzója minden járványkorlátozást eltörölt szerdától. 2021.06.16 16:19 MTI

Szardíniára teljesen szabad a beutazás az olaszok és a külföldiek számára is. Megszűnt az érkezők ellenőrzése a sziget repülőterein és kikötőiben.



Christian Solinas kormányzó - a Liga politikusa - rendelkezése szerint eltöröltek minden járványelőírást, közöttük azt is, amely mostanáig kötelezővé tette, hogy a belépők oltási igazolással vagy negatív teszteredménnyel rendelkezzenek.



Sajtóinformációk szerint a sziget idegenforgalmi ágazata sürgette a teljes nyitást, miután a feltételekhez kötött belépés miatt a turisták távolmaradásától tartottak. Megszüntették a szigetre belépők regisztrációjára fenntartott mobil-alkalmazást is.



Szardínia az egyetlen régió, ahová jelenleg szabadon lehet belépni, mivel Olaszország többi határátkelőjénél továbbra is kérik a belépés előtti 48 órában végzett negatív teszteredményt. A teszteléshez kötött belepés egyelőre július elsejéig van érvényben.



Szardínián továbbra is kötelező viszont a szájmaszk használata szabadtéren is. Ezt a rendelkezést augusztusig országosan fenntartották. A sziget úgynevezett fehér zónába tartozik, vagyis semmilyen más járványintézkedés nincsen már érvényben annak ellenére, hogy több szardíniai városban újabb gócpontokat azonosítottak.



A római kormány a korábban július 31-ig elrendelt egészségügyi vészhelyzet meghosszabbítását tervezi talán egészen az év végéig - értesült a szerdai sajtó. Matteo Salvini a Liga kormánypárt vezetője fenntartásait fejezte ki, hangsúlyozva, hogy a vészhelyzet fenntartását jelenleg semmi nem indokolja.