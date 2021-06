Koronavírus-járvány

Horvátországban nagyok az eltérések az átoltottság terén a megyékben

Nagyok az eltérések az átoltottság terén a horvát megyékben - közölte a Jutarnji List című horvát napilap szerdán. A legkevesebben a dalmát megyékben oltatták be magukat a koronavírus ellen.



Horvátországban a felnőtt lakosság valamivel kevesebb mint negyede kapta meg mindkét oltást.



Ami az első oltást illeti, Zágráb városa, Isztria megye és az észak-horvátországi megyék járnak az élen. Az átoltottság ezekben megközelíti a 40 százalékot.



A legkevesebben Sibenik-Knin megyében oltatták be magukat, a felnőtt lakosság mindössze 26,5 százaléka, de Split-Dalmát és Zára (Zadar) megyében is mindössze a 28 százalékot éri el az egy dózist felvevők száma.



Szakemberek nem értik, miért éppen azokban a megyékben torpant meg az oltakozási hajlandóság, amelyek leginkább függenek a turizmustól.



A kormány, hogy felgyorsítsa a kampányt, oltóbuszokat indított a kisebb településekre és a szigetekre. Több nagyobb városban pedig már előjegyzés nélkül is lehet jelentkezni az oltásra, az oltópontok pedig szombaton és vasárnap is nyitva vannak.



Ahhoz, hogy sikerüljön a kormány terve, és június végéig beoltsák a felnőtt lakosság felét, még legalább 280 ezer embernek kell megkapnia valamelyik vakcina első adagját.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 427 566-an kaptak védőoltást, közülük 768 986-nak már a második adag vakcinát is beadták.



Az elmúlt 24 órában 146 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírusban megfertőződöttek száma elérte a 358 823-at. A vírus okozta Covid-19 szövődményeinek következtében ketten haltak meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8162-re emelkedett. Kórházban jelenleg 349 beteget ápolnak, közülük 28-an vannak lélegeztetőgépen.



A szomszédos Szlovéniában valamivel jobban haladnak az oltással. A védőoltások mindkét adagját már a felnőtt lakosság 32,2 százaléka kapta meg, az első adagon pedig már a 44 százalékuk túl van.



A legtöbben a közép-szlovéniai, és északi régiókban oltatták be magukat, a legkevesebben pedig a kelet-szlovéniai Drávamente (Podravska) régióban.



Szerdára 118 új esetet jegyeztek fel az országban, és ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 256 ezret. Az elmúlt napon egyetlen beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4725-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 121-en vannak kórházban, 38-an közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lelket számláló országban védőoltást eddig 774 892-en kaptak, közü