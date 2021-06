USA

Trump a hónap végén a mexikói határhoz látogat

2021.06.17 03:30 MTI

Donald Trump volt amerikai elnök a hónap végén - csatlakozva Greg Abbotthoz, Texas állam republikánus kormányzójához - az Egyesült Államok mexikói határához látogat - derült ki a volt elnök helyi idő szerint kedden közzétett közleményéből.



"A Biden-adminisztráció az Egyesült Államok történelmének legerősebb, legbiztonságosabb és leginkább biztosított határát örökölte tőlem, és csupán hetek alatt ezt az Egyesült Államok történelmének legsúlyosabb határválságává változtatta. Ez egy valóságos katasztrófaövezet" - fogalmazott Trump a közleményében.



Az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Ügynökségének (CBP) jelentése szerint egyedül májusban több mint 180 ezer illegális migránst vettek őrizetbe az Egyesült Államok és Mexikó határán. Ez újabb történelmi rekord. A 180 034 letartóztatás egyszázalékos növekedést jelent áprilishoz képest, amikor is 178 622 embert vettek őrizetbe, ami három százalékkal volt nagyobb a márciusi 173 348-hoz képest.



Texas állam kormányzója már április közepén felszólította Joe Biden jelenlegi, demokrata párti elnököt, hogy állítsa vissza elődje bevándorlási intézkedéseit, ugyanis ez lenne a leghatékonyabb módja annak, hogy megfékezzék az illegális bevándorlók áramlását az Egyesült Államok déli határánál. "Ez a probléma a Biden-kabinet által elfogadott irányvonalak miatt csak tovább fog súlyosbodni" - fogalmazott akkor a republikánus politikus. Hozzátette, hogy Texas állam folytatja a falépítést a texasi-mexikói határon.



Szakértők szerint Joe Biden hivatalba lépése óta több olyan kormányzati intézkedés is született, amely arra ösztönözte a közép-amerikai migránsokat, hogy elinduljanak az Egyesült Államok felé. Februárban az elnök hatályon kívül helyezte Donald Trump "Maradj Mexikóban" nevű programját, amely ez idáig arra kötelezte a közép-amerikai menedékkérőket, hogy Mexikóban várják meg, amíg az amerikai hatóságok elbírálják bevándorlási kérelmüket.



Biden ezenkívül leállította a - szintén Trump által prioritásnak tartott - mexikói határfal építését is. A demokrata párti elnök újraindította azt a 2012-es bevándorlási programot, melynek értelmében megvédik azokat a fiatalokat a kitoloncolástól, akiket illegálisan bevándorló szüleik még gyermekkorukban vittek az Egyesült Államokba.



A Biden-kabinet úgy döntött, hogy a kísérő nélküli fiatalokat nem küldik vissza a határról. Őket - az Egyesült Államokba történt belépésük előtt - a határvédelmi ügynökség által létrehozott központokban helyezik el. Ezek a létesítmények azonban gyorsan elérték a kapacitásuk csúcsát, és a kormányzat nem volt képes olyan ütemben új központokat nyitni, amilyen létszámban a migránsok érkeznek a déli határra.

Biden március végén megbízta alelnökét, Kamala Harrist a bevándorlás okozta válsághelyzet megoldásával. Harris sokáig nem látott munkához - mind a mai napig nem járt az amerikai lapokban válságövezetként leírt amerikai-mexikói határon sem -, de a múlt héten Mexikóba és Guatemalába utazott, ahol arra kérte a bevándorlókat, hogy "ne menjenek az Egyesült Államokba". E kijelentései miatt az alelnök bírálatokat kapott a demokrata párt úgynevezett progresszív szárnyától.



"Amit Biden és Harris tett és jelenleg is tesz a határainkon, az súlyos és szándékos kötelességszegés" - fogalmazott Trump. "Látogatásom remélhetőleg reflektorfénybe helyezi ezeket a nemzetünk elleni bűncselekményeket, és megmutathatjuk az ICE (amerikai bevándorlási hivatal) és a határőrség bámulatos munkatársainak, hogy továbbra is élvezik megingathatatlan támogatásunkat" - tette hozzá a volt elnök.



Szakértők szerint Trump határlátogatása azt példázza, hogy a volt elnök fokozza nyilvános szerepléseinek számát, amely arra is utalhat, hogy versenybe száll a 2024-es elnökválasztáson. A volt elnök a hónap elején egy észak-karolinai republikánus rendezvényen beszélt, és előreláthatólag június 26-án Ohióban, valamint július 3-án Floridában tart gyűlést.