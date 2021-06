Koronavírus-járvány

Moszkvában elrendelték a szolgáltatásban dolgozók 60 százalékának kötelező beoltását

Elrendelte a szolgáltatói szféra alkalmazottai 60 százalékának kötelező beoltását szerdán Moszkva tisztifőorvosa.



Jelena Andrejeva közölte, hogy a védőoltás első komponensét július 15-ig, a másodikat pedig augusztus 15-ig kell beadni az érintetteknek. Szergej Szobjanyin polgármester szerint július 1-jéig létrehozzák a folyamat ellenőrzését lehetővé tevő informatikai rendszert. A polgármester az intézkedést a "nagyon súlyos járványhelyzet" kialakulásával indokolta.



A vakcináció kötelező lesz a kereskedelem, a vendéglátás, a tömegközlekedés és a taxivállalatok, a fogyasztói szolgáltatások (mosodák, vegytisztítók stb.), az oktatás, az egészségügy, a szociális védelem és szolgáltatások, valamint a lakás- és közüzemi szolgáltatások és az energiaszektor alkalmazottai számára. Az intézkedés kiterjed a szépségszalonok és gyógyfürdők, a fürdők és szaunák, a sportkomplexumok, a fitneszklubok, az uszodák, a pénzintézetek és a postahivatalok ügyfélosztályai, a köz- és önkormányzati szolgáltatások ügyfélirodáinak alkalmazottaira is.



Ezen kívül be kell oltani azokat a munkavállalókat is, akik kulturális, oktatási és kiállítási rendezvényeken (múzeumokban, könyvtárakban, kiállítási központokban, előadásokon és képzéseken), szabadidős és szórakoztató eseményeken, gyermekjátszótermekben, szórakoztató központokban, napközis táborokban, színházakban, mozikban és koncerttermekben, valamint testnevelési és sporttömegrendezvényeken dolgoznak.



Az intézkedés elmulasztásáért a munkaadókat jogi felelősség terheli. Sajtójelentések szerint pénzbírságot fognak kiróni rájuk.



A fővárost követően szerdán Moszkva megye is elrendelte a védőoltás kötelező beadatását a szolgáltatói szféra alkalmazottai 60 százaléka számára.



Oroszországban a szerdai hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt egy nap alatt 13 397-tel 5 249 990-re emelkedett.



Szerdán a legtöbb új esetet Moszkvában (5782), Moszkva megyében (1187), Szentpéterváron (927), Burjátföldön (202) és Nyizsnyij Novgorod megyében (191) észlelték. A burját vezetés szigorú korlátozásokat vezetett be ismét.



A napi növekmény országos szinten 0,26 százalék volt, az új esetek 14,3 százaléka volt tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 293 914-re, a halálos áldozatoké 396-tal 127 576-ra, a felépülteké pedig 10 256-tal 4 828 500-ra emelkedett.



A Szentpétervári Állami Egyetem energetikai rendszerek matematikai modellezésével foglalkozó tanszékének matematikusai kiszámolták, hogy a koronavírus-fertőzések terjedése június végén tetőzhet, napi 25 ezer új esettel. Az új esetek száma januárban elérte 29 ezret.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 143,6 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 269 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 580 264 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.