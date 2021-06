Illegális bevándorlás

Holland hatóság: a problémákat okozó menedékkérőket el kell különíteni

A menekültközpontokban és azok környékén rontják az életkörülményeket a bűnözői magatartásra hajlamos menedékkérők - áll a holland igazságügyi minisztérium hatásköre alá tartozó biztonságfelügyeleti hatóság frissen közzétett jelentésében.



A testület, amelynek az a feladata, hogy ellenőrizze a biztonság területén működő szervezetek munkáját, azt javasolja, hogy könnyítsék meg a "kellemetlenségeket okozó" menedékkérők áthelyezését olyan speciális befogadóközpontokba, ahol "kevesebb kárt tudnak okozni".



Hollandiának jelenleg csak egy ilyen befogadóközpontja van, a Drenthe tartománybeli Hoogeveenben. Az ott dolgozóknak jogukban áll, hogy szankciókat szabjanak ki a rendzavarókra, különleges nyomozótisztek is jelen vannak, akik probléma esetén akár fizikai erővel is közbeavatkozhatnak.



"A menedékkérőket általában rendes befogadóközpontokban fogadják. Rendzavarás esetén a jogrendszer bonyolultsága miatt nem lehet őket azonnal speciális menedékhelyekre áthelyezni. Ennek következtében többségük végül ott marad, ahol a problémákat nem kezelik megfelelően" - áll a jelentésben.



A felügyelőség szerint a fogadóközpontokban dolgozók nem rendelkeznek a megfelelő képzettséggel, erőforrásokkal vagy hatáskörrel ahhoz, hogy hatékonyan fellépjenek a rendzavarókkal szemben. Ez elbátortalanítja az ott dolgozókat és gyakran munkaerő-kieséshez vezet" - állította meg a felügyelet, hozzátéve, hogy a bajkeverők a többi menedékkérő és a helyi lakosok élethelyzetét is megnehezítik.



A felügyelőség azt is javasolta, hogy vizsgálják meg, hogyan lehet a kellemetlenséget okozó menedékkérők bűnügyi nyilvántartását megosztani az Európai Unión belül.



A Hollandiában tartózkodó 27 500 menedékkérőből körülbelül 350-an okoznak problémát "antiszociális és bűnözői magatartásuk" miatt. A felügyeleti hatóság arra is figyelmeztet, hogy amennyiben nem lépnek fel hatékonyan ellenük, az aláássa a többi menekült beilleszkedését a holland társadalomba.



A jelentés megjegyzi azt is, hogy a rendzavarók főleg Marokkóból, Algériából, Líbiából vagy Tunéziából érkeznek, visszatérítésük szinte lehetetlen, mert ezek az országok nem működnek együtt a holland hatóságokkal.



A felügyelet szerint az érintettek nem üldöztetés vagy erőszak elől menekültek el hazájukból, hanem csak azért, mert Európában jobb megélhetést remélnek.