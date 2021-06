Észak-Korea

Kim Dzsongun beismerte, hogy baj van

Kim Dzsongun észak-koreai vezető elismerte szerdán, hogy országában egyre feszültebb az élelmezési helyzet a koronavírus-járvány és a tavalyi tájfun miatt. 2021.06.16 10:02 MTI

Kim Dzsongun a Koreai Munkapárt központi bizottságának kedden kezdődött plenáris ülésén beszélt erről, szavait a KCNA állami hírügynökség idézte. Kim szerint az egyre feszültebb élelmezési helyzet részben a járványnak, részben pedig annak tudható be, hogy a tavalyi tájfun miatt a mezőgazdasági szektor nem tudta teljesíteni a gabonatermelési tervet.



Hozzátette, hogy a továbbiakban is fenn kell tartani a járvány miatt érvényben lévő korlátozásokat. Az ország gazdasága összességében az év első felében javulást mutatott, az ipari termelés tavalyhoz képest 25 százalékkal nőtt - tette hozzá Kim.



Észak-Koreán tavaly nyáron söpört végig a tájfun, otthonok ezreit és mezőgazdasági területeket téve használhatatlanná, árvizeket okozva. A természeti csapások sorozata és a koronavírus-járvány mellett a világtól elszigetelt országot szigorú nemzetközi szankciók is sújtják atomfegyverprogramja miatt.



A kínai Vuhanból indult járvány kitörésekor Észak-Korea az elsők között vezetett be szigorú korlátozásokat, lezárta a határait, de fogadkozott, hogy "koronavírus-mentes". A határzárnak nagyon kedvezőtlen hatása volta az ország első számú gazdasági és diplomáciai partnerével, Kínával folytatott kereskedelemre. Tomas Ojea-Quintana, az észak-koreai emberi jogok érvényesülését nyomon követő ENSZ-szakértő márciusi jelentésében azt írta, hogy a járvány miatt többen haltak éhen az országban. Egy korábbi jelentésében Quintana azt írta, hogy a járvány előtt az észak-koreaiak több mint negyven százaléka számára nem volt elérhető a biztonságos élelmiszer-ellátás.