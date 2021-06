Több mint 50 éve eltűnt repülőgép kerülhetett elő a kaliforniai aszály miatt kiszáradó tóból

Több mint 50 éve eltűnt repülőgép kerülhetett elő a súlyos kaliforniai szárazság miatt kiszáradó tavak egyikéből - írta a BBC hírportálja.



A múlt heti felfedezéssel egy olyan rejtély oldódhat meg, amelyet hosszú ideje próbálnak megfejteni. A roncsok leírása illik arra a Piper Comanche 250-re, amely 1965-ben, újév napján tűnt el.



A Seafloor Systems víz alatti kutatócég tesztberendezése a Sacramento közelében fekvő Folsom-tó fenekének egyik legmélyebb pontján fedezte fel a teljesen épen fennmaradt repülőgépet.



Az 1965-ös szerencsétlenségben négyen haltak meg, köztük a gép pilótája. Az ő holttestét megtalálták, az utasokét nem sikerült, noha 2014-ig keresték őket.



A cég munkatársai először egy szonár műszerrel észlelték a titokzatos tárgyat.



"Láttam valamit, ami nem volt szokványos" - magyarázta a KOVR csatornának Tyler Atkinson, a cég egy dolgozója.



Közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy egy repülőgépre bukkantak. A tó rendkívül alacsony vízállása tette lehetővé, hogy a csapat jól kivehető képeket készítsen a gép propelléről és a futóműről.



A helyi serif hivatala dönt arról, hogy kiemeljék-e a gépet, vizsgálatot nem folytatnak.



A Folsom-tó vízszintje jelenleg a szokásos 38 százalékán áll az államot sújtó történelmi aszály miatt. Gavin Newsom kormányzó múlt héten az 58 megyéből 41-ben vészhelyzetet hirdetett ki a szárazság miatt.

The wreckage of a 1965 plane crash of a Piper Comanche 250 in Folsom Lake may have just been identified by researchers, using underwater sonar surveying equipment and low lake levels at the dam, outside of Sacramento. https://t.co/hddX54qsVA pic.twitter.com/zbLgegDiQG