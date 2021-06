Koronavírus-járvány

Izraelben már zárt térben sem kell maszkot viselni

Izraelben keddtől már zárt térben sem kell maszkot viselni a koronavírus-járvány ellen, ezzel az utolsó jelentős korlátozást is megszüntették, köszönhetően annak, hogy továbbra is csökken az új megfertőződések száma.



Izrael a koronavírus elleni beoltottság szempontjából az élmezőnyhöz tartozik a világon, a 9,3 millió lakos mintegy 55 százalékát már teljesen beoltották - június elejétől már a 12-15 év közöttiek is beoltják -, bár az oltási ütem az utóbbi időben lelassult. Június eleje óta már legfeljebb egy a halálos áldozatok napi száma az egészségügyi minisztérium adatai szerint.



Továbbra is maszkot kell viselniük az egészségügyi intézményekben a be nem oltott személyzetnek és a pácienseknek, a légi utasoknak és az éppen házi karanténba tartóknak.



Szabad térben már áprilisban eltörölték a maszkviselési kötelezettséget.