A muszlim fiatalok szervezete az ausztriai iszlám-térkép végleges visszavonását követeli

Nyílt levélben követeli Ausztriában az iszlám hitközösség ifjúsági szervezete (MJÖ) a nagy vitát kiváltott, úgynevezett iszlám-térkép végleges visszavonását - tudósított hétfőn a Kurier című osztrák napilap.



A levelet, melyet neves tudósok, művészek és ellenzéki képviselők is szép számmal aláírtak, hétfőn délelőtt juttatták el a térképért felelős Politikai Iszlám Dokumentációs Központba, valamint az integrációs minisztériumba és a Bécsi Egyetemre.



Az MJÖ a legaktívabb kritikusa a világhálón is elérhető iszlám-térképnek, már feljelentést is kilátásba helyeztek. Véleményük szerint a feltüntetett 623 muzulmán intézmény mindegyikét "egyetemes gyanúba keveri" a térkép. "A weboldal veszélyezteti az Ausztriában élő muszlimok biztonságát, mindenekelőtt azonban károsan hat az össztársadalmi és szociális békére, valamint az emberek együttélésére Ausztriában" - áll a nyílt levélben. Támogatóik között szerepel mások mellett a volt szociáldemokrata köztársasági elnök, Heinz Fischer, valamint evangélikus, zsidó és katolikus ifjúsági képviseletek is.



A konzervatív néppárti Susanne Raab integrációs miniszter két hete mutatta be újságírók előtt a politikai iszlám ellen meghirdetett programot, annak keretében pedig az ország úgynevezett iszlám-térképét. A térkép átfogó képet ad az Ausztriában tevékenykedő muzulmán szervezetekről, egyesületekről, hitközségekről és az őket képviselő fontosabb személyekről, illetve irányultságuk, kapcsolataik besorolásáról, továbbá rávilágít egyes szervezetek összefonódásaira a politikai iszlám ideológiájával, szervezeteivel és hálózatával.



A tárcavezető azóta - elsősorban közösségi médiaplatformokon - több halálos fenyegetést kapott, és az Európa Tanács is felszólította Ausztriát, hogy vonja vissza a térképet.



Időközben ideiglenesen fel is függesztették az iszlám-térképet, mindazonáltal nem a támadások miatt, hanem azért, mert technikai módosításokat hajtanak végre az oldalon.