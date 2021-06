Koronavírus-járvány

Ukrajnában ötszáznál kevesebb új beteget jegyeztek fel

Ukrajnában hétfőre tovább csökkent az új koronavírusos fertőzöttek száma, ötszáznál kevesebb új beteget és mindössze 13 elhunytat jegyeztek fel, feleannyit, mint az előző napon. 2021.06.14 12:24 MTI

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 420 új esettel 2 223 978-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint négyszázzal kevesebb a megelőző napinál, és egy éve regisztráltak utoljára ennél alacsonyabbat. Noha az elmúlt öt napban már folyamatosan csökkent az új betegek száma, a mostani jelentős visszaesés oka ugyanakkor lehet az is, hogy hétvégenként kevesebben fordulnak orvoshoz, és kevesebb tesztet végeznek. Az elhunytak száma is igen alacsony volt a korábbiakhoz képest: 13, míg szombaton 33-an, pénteken pedig 69-en haltak meg egy nap alatt. Eddig 51 692 halálos áldozata van a járványnak. Mostanáig 2 130 665-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint háromezren, az aktív betegek száma így tovább csökkent csaknem háromezerrel, 41 621-re. Kórházba 464 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg a megelőző napon számuk 684 volt.



A legtöbb új beteget, 89-et megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester sajtószolgálatának tájékoztatása szerint az azonosított fertőzöttek száma megközelítette a 211 ezret, az elhunytaké néggyel 5156-ra nőtt, miközben eddig csaknem 197 ezren győzték le a kórt.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 1 479 701 -en kapták meg valamely védőoltás első, 238 798-an a második dózisát is az országban. Vasárnap 22 219 embert oltottak be Ukrajnában.



A kijevi városvezetés közleménye szerint a szombati hétvégi tömeges oltáson rekordszámú, több mint háromezer embert oltottak be a Nemzetközi Kiállítási Központban felállított oltóközpontban - számolt be az UNIAN hírügynökség. A fővárosban már harmadik hétvégén tartottak hétvégi tömeges oltást, amelyen azok vehették fel a kínai Coronavac vakcinát, akik előzetesen feliratkoztak az internetes várólistára. A mostani hétvégén már több mint ötven tömeges oltóközpont működött Kijeven kívül az ország 15 régiójában.