38 felesége, 89 gyereke és 36 unokája volt a férfinak, aki a világ legnagyobb családosaként halt meg

Meghalt a világ talán legnagyobb családjának feje, Ziona Csana az indiai Mizoram államban. A poligámiát gyakorló vallási szekta, a Csana Pol vezetőjét 38 felesége, 89 gyereke és 36 unokája gyászolja.



A hírt Mizoram állam vezetője, Zoramthanga is megerősítette és részvétét fejezte ki a Twitteren. Csana cukorbetegségben és magas vérnyomásban szenvedett - írja a BBC.com.



Nehéz megállapítani, Csana családja-e a legnagyobb a világon, mivel mások is maguknak tulajdonítják a címet. Egyes jelentések szerint Ziona Csanának 39 felesége, 94 gyereke, 33 unokája és egy dédunokája volt, mely így 181 embert jelent.



Míg a helyi jelentések világrekorderként tartják számon a családot, nem tisztázott, mely rekordot döntik meg. Mindenesetre helyi szenzációnak, turisztikai attrakciónak számítanak India északkeleti részén lévő falujukban.



A hatalmas család egy négyemeletes, 100 szobás házban él, mely az Új generációk háza (Csuar Than Run) nevet viseli. Sajtóértesülések szerint a feleségek Csana magánhálószobája közelében, egy közös hálótermen osztoznak.



A Reuters szerint Csana 1945-ben született. Legidősebb felesége 3 évvel idősebb nála, 17 éves korában találkozott vele.



A család a Csana Pol nevű keresztény szektához tartozik, melynek mintegy 2000 követője van. Mindannyian Csana házának közelében laknak Baktong Tlangnuamban, Mizoram fővárosától, Aizoltól 55 kilométerre.



A szektát, mely engedélyezi a többnejűséget a férfi tagoknak, Csana nagyapja alapította 1942-ben.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr