Koronavírus-járvány

Olaszország több mint fele fehér zónába lépett át

A húsz olaszországi tartományból tizenkettőben csak a maszk kötelező viselete és a biztonsági távolság betartása maradt érvényben a koronavírus-járvány miatti intézkedésekből hétfőtől, ami több mint negyvenmillió olaszt érint. 2021.06.14 09:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az október végétől bevezetett szigorú óvintézkedéseket további öt tartományban, Lombardiában, Lazióban, Piemontéban, Pugliában és Emilia Romagnában törölték el, valamint Trento térségében.



Így tizenkettőre emelkedett az úgynevezett fehér zónába tartozó régiók száma, mivel korábban már Liguria, Veneto, Abruzzo, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Molise és Szardínia is feloldotta a korlátozásokat. A többi tartomány továbbra is valamivel kockázatosabb, sárga színű térségnek számít, de a számítások szerint június 21-től az egész ország "felszabadul".



A fehér övezetekben egyedül a maszkviselet és a biztonsági távolság betartása marad érvényben. Eltörlik az esti kijárási tilalmat, szabadtéri vendéglátóhelyen egyedül a vendégek közötti távolságot kell biztosítani, zárt térben egy asztalnál hatan foglalhatnak helyet.



Fehér övezetbe került át több mint negyvenmillió olasz. A korlátozásokat feloldó tartományok között van a két legnépesebb, a tízmilliós Lombardia és a majdnem hatmilliós Lazio is.



Az egészségügyi hatóságok korábbi bejelentései szerint a maszk használatát legalább augusztusig fent akarják tartani. A korlátozások oldása ellenére a külföldről Olaszországba érkező európai uniós állampolgárok számára, átoltottságtól függetlenül, továbbra is kötelezőnek számít a belépés előtti 48 órában végzett molekuláris vagy antigén gyorsteszt.