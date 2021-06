Koronavírus-járvány

Törökországban megkezdődött a 40 év felettiek oltása

Törökországban vasárnap megkezdődött a 40 év felettiek oltása a SARS-CoV-2 típusú koronavírus ellen - jelentette be Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter vasárnap a Twitter-fiókján.



Az országban január 14-én indult az oltási kampány, amelynek tempója hónapokig tartó akadozás után a napokban ismét megközelítette a február közepén már elért szintet. A 45 évnél idősebbek oltását mindössze három nappal ezelőtt, csütörtökön kezdték meg.



Az oltási terv Törökországban az életkor és az egészségügyi állapot szerint halad, de a kormányzat a közelmúltban lehetővé tette több szakmai csoport soron kívüli immunizálását is, köztük az ügyvédekét, a zenészekét, a filmesekét, a fodrászokét, valamint a vendéglátásban dolgozókét.



Április közepe óta a turizmusban dolgozókat is külön oltják, amivel a turisztikai szezon biztonságosabbá tételét célozzák.



A kormányzat következő célkitűzése, hogy június végére valamennyi, 20 év feletti számára megnyíljon az oltakozás lehetősége.



A 83,6 milliós országban jelenleg a Sinovac, valamint a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinájával végzik a lakosság immunizálását. A kétdózisú oltóanyagok első adagját eddig 19 millió 968 ezer, míg a másodikat 13 millió 692 ezer ember kapta meg. Ezen felül Törökország megállapodást kötött az orosz Szputnyik V vásárlásáról, illetve gyártásáról is. A készítmény első szállítmányának még májusban kellett volna megérkeznie, azonban ez azóta sem történt meg.



Törökország mindemellett több mint egy tucat saját vakcinát fejleszt. A legelőrehaladottabb stádiumban lévő oltóanyag klinikai vizsgálatainak harmadik fázisa a jövő héten kezdődik.



Az ország járványügyi adatai az utóbbi két hónap alatt nagy mértékben javultak. Az újonnan regisztrált fertőzöttek napi száma április közepén még 60 ezer felett járt, május 20. óta már 10 ezer alatt alakul, két hete pedig ötezer és hétezer között stagnál. A betegség halálos áldozatainak száma naponta továbbra is folyamatosan csökken. A halálesetek száma április 30-án volt a legtöbb, azon a napon 394 török hunyt el a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben. Most pénteken 69, szombaton pedig 75 halálos áldozatot követelt a járvány.



Törökországban június 1. óta hétköznapokon és szombaton 22 órakor kezdődik az éjszakai kijárási tilalom, továbbá az éttermek és a kávézók reggel 7 és este 21 óra között fogadhatnak vendégeket - vasárnap kivételével. A hét utolsó napján csakis elvitelre vagy házhoz szállításra vehetnek fel rendelést. A hétvégi kijárási korlátozás, amelynek keretében a lakosok napközben csak a közeli élelmiszerboltokat kereshetik fel, már csak a vasárnapot foglalja magában.



A turistákat mentesítették a korlátozások alól.