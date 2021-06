Koronavírus-járvány

Oroszországban autót és lakást nyerhetnek, akik beoltatják magukat

Oroszországban február 13. óta először emelkedett ismét 14 ezer fölé az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Moszkvában emiatt vasárnaptól visszaállítottak korábban már feloldott korlátozásokat.



Az orosz operatív törzs szombati közleménye szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt egy nap alatt 14 723-mal 5 208 687-re emelkedett. A kimutatott esetek száma szerda óta nagyjából ezerrel nő naponta. Ilyen magas számokat legutóbb február közepén-március elején regisztráltak.



Vasárnap a legtöbb új esetet Moszkvában (7704), Moszkva megyében (953) Szentpéterváron (862), Nyizsnyij Novgorod megyében (184) és Voronyezs megyében (165) észlelték. Az orosz fővárosban december 24. óta nem diagnosztizáltak ennyi új fertőzöttet.



A napi növekmény országos szinten vasárnap 0,28 százalék volt, az új esetek 16,1 százaléka volt tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 280 922-re, a halálos áldozatoké 357-tel 126 430-ra, a felépülteké pedig 9166-tal 4 801 335-re emelkedett.



A betegek számának növekedése miatt Moszkvában június 20-ig munkaszünetet rendeltek el a fővárosi infrastruktúra fenntartása szempontjából létfontosságú intézmények, valamint a hadiipari és stratégiai vállalatok kivételével. Vasárnaptól az éttermek és a szórakozóhelyek éjjel 11 és reggel 6 között nem fogadhatnak vendégeket. Bezártak a bevásárlóközpontok gyerekmegőrző szobái, gyorsétkezde-udvarai, csakúgy, mint a városi parkokban működő szabadidős létesítmények.



A moszkvai hatóságok azt javasolták a városban működő intézményeknek és cégeknek, hogy a még nem beoltott alkalmazottjaik, valamint a 65 évnél idősebb és krónikus beteg munkatársaik közül minél többet, de legkevesebb a munkaerő 30 százalékát küldjék vissza távmunkába. Az időseket felkérték, hogy tartózkodjanak az utazástól, a város lakóit pedig arra, hogy tartsák be a járványügyi óvintézkedéseket, és oltassák be magukat.



A moszkvai hatóságok vasárnap közölték, hogy elmarad a fővárosi középiskolák hagyományos június végi közös ballagási rendezvénye a Gorkij parkban. A színházakra, mozikra és múzeumokra vonatkozó korlátozásokat nem szigorították. A nézőtéri kapacitást továbbra is csak félig szabad kihasználni, a maszkviselet kötelező.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a honlapján arról adott ki tájékoztatást, hogy hetente öt darab, egymillió rubel (jelenlegi árfolyamon mintegy négymillió forint) értékű gépkocsit sorsolnak majd ki azon moszkvaiak között, akik június 14. és július 11. között beadatják maguknak a Covid-19 elleni vakcina első dózisát. Moszkva megyében a helyi önkormányzat adott ki tájékoztatást arról, hogy a főváros határától 80 kilométerre fekvő Szerpuhov városban 75 négyzetméteres lakást nyerhet az, aki június 15-25. között beoltatja magát.



Moszkvában korábban kisebb vásárlási kedvezményekkel igyekeztek élénkíteni a nyugdíjasok oltakozási hajlandóságát. Szobjanyin egyébként a Moszkva 24 televíziónak azt is elmondta, hogy két napja ismételten beadatta magának a Szputnyik V első komponensét, mert tavaly májusban vette fel először az oltást, s azóta lecsökkent az antitest-száma.



Alekszandr Gincburg, az első orosz oltóanyagot, a Szputnyik V-t kidolgozó állami Gamaleja Intézet állam igazgatója a RIA Novosztyi hírügynökségnek elmondta, hogy az új koronavírus egyedi változatai alakultak ki Oroszországban, köztük Moszkvában. Ezek tulajdonságait tanulmányozzák.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 142,7 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 420 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 556 266 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.