Koronavírus-járvány

A koronavírus kolumbiai variánsát azonosítottak Szlovákiában

Az új típusú koronavírus kolumbiai változatát azonosították Szlovákiában – tájékoztatta pénteken a TASR hírügynökséget Da±a Račková, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szóvivője. „Három mintában azonosítottuk az úgynevezett kolumbiai mutációt, más néven a vírus B.1.621-es variánsát" - tájékoztatott Boris Klempa virológus, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Biomedikai Központjának munkatársa.



A virológus hozzátette, ez a változat nagyon gyorsan elterjedt, és Kolumbia több régiójában is dominánssá vált, olyan területeken, ahol már nagy volt a fertőzöttség. A szakember szerint ez azt jelenti, hogy járványügyi szempontból jelentős hatása lesz ennek a variánsnak - írta a Bumm.sk.



„Már az Egyesült Államokban és Spanyolországban is egyre elterjedtebb ez a vírusmutáció, és már más európai országokban, például Dániában, Németországban és Hollandiában is azonosították. Ezekben az országokban sokat szekvenálnak, azaz a tényleges elterjedtség nagyobb lehet" - tette hozzá.



A Közegészségügyi Hivatal tájékoztatása szerint egy család tagjainál azonosították a kolumbiai vírusvariánst. „Az illetékes regionális közegészségügyi hivatal a járványügyi vizsgálat során megállapította, hogy a fertőzött személyek nem jártak külföldön. A család három másik személyt jelölt meg közeli kontaktusként. Egyiküket sem oltották be COVID-19 ellen. Minden szükséges járványügyi intézkedést megtettek. A fertőzöttek a tünetek megjelenése után azonnal értesítették azokat a személyeket, akikkel korábban találkoztak, otthoni karanténba vonultak, majd elvégeztették a koronavírus-tesztet" - mondta Jan Mikas országos tiszti főorvos.



Mikas felszólította a lakosságot, hogy legyen körültekintő a nyári szabadság idején is, és mindenki tartsa be a járványügyi óvintézkedéseket.