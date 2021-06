Koronavírus-járvány

Bevezetik Németországban a digitális védettségi igazolást

Bevezetik Németországban az okostelefonra fejlesztett védettségi igazolást, amellyel az Európai Unió teljes területén tanúsítható a védettség az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott betegségtől (Covid-19) - jelentették be csütörtökön Berlinben.



Az EU-s szabályok alapján fejlesztett, CoVPass nevű alkalmazás lényege, hogy letöltése után a telefon kamerájával be kell olvasni a vakcina beadását követően papíron kiállított oltási igazolás mellé járó QR-kódot, és amikor valahol - például határátkelőn vagy egy vendéglő bejáratánál - igazolni kell a védettséget, fel kell mutatni az alkalmazás révén a készüléken tárolt kódot.



Az igazolás érvényességének ellenőrzéséhez egy másik - ugyancsak ingyenesen letölthető - alkalmazás, a CovPassCheck szükséges.



Az igazolás az utolsó adag - két adagos oltás esetén a második adag - oltás beadása utáni 14. naptól tanúsítja a védettséget.



Az CoVPass következő verzióiban negatív SARS-CoV-2 teszt leletet is lehet majd rögzíteni, és azt is, hogy az alkalmazás használója fertőzés, azaz a vírus legyőzése révén szerzett védettséget a Covid-19-től.



A két okostelefon-alkalmazásból álló megoldás egyszerű, és az igazolást az egész EU-ban elfogadják - emelte ki tájékoztatóján Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter, rámutatva, hogy a tagországok mindegyikében érvényes igazolásokkal az EU egyedülálló a világon.



Elmondta, hogy az egyelőre csak oltási igazolásként alkalmazható megoldást fokozatosan vezetik be, várhatóan a hónap végére fér hozzá mindenki. A már teljes oltással rendelkező csaknem húszmillió ember a gyógyszertárakban szerezheti be a QR-kódot.



A papír alapú oltási igazolás, illetve a dokumentumot felmutató beoltott személyazonosságának ellenőrzéséért és a kód kiállításáért a kormány eljárásonként 18 eurót (6300 forint) fizet a patikáknak. Ez a díjazás remélhetőleg eléggé ösztönző ahhoz, hogy a mintegy 19 ezer gyógyszertárból álló országos hálózatban mindenütt elérhető legyen a szolgáltatás - fejtette ki a miniszter.



Németországban naponta átlagosan nagyjából 710 ezer - másodpercenként nyolcnál is több - adag oltást adnak be. Legalább egy adagot csütörtökig a lakosság 47 százaléka - 39 097 643 ember - kapott. Teljes oltással 23,9 százalék - 19 857 285 ember - rendelkezik.



A járványhelyzet az utóbbi hetekben folyamatosan javult. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki adatai szerint az utóbbi 24 órában 3187 SARS-Cov-2-fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez csaknem egyharmados csökkenés az egy héttel korábbi 4640-hez képest. Az új esetekkel együtt 3 709 129 ember szervezetében mutatták ki a vírust. A Covid-19-cel összefüggő halálesetek napi száma 94-re csökkent az egy héttel korábbi 166-ról. A járvány áldozatainak száma így 89 585-re emelkedett.