Romániában naponta több mint száz halálesettel korrigálják a statisztikát

Az utóbbi két hétben végzett korrekciók nyomán csütörtökig több mint ezerrel emelkedett a koronavírus-járvány áldozatainak száma, miközben a fertőzések üteme továbbra is lassul. 2021.06.10 16:00 MTI

Romániában naponta több mint száz korábban történt halálesettel igazítják ki a hivatalos Covid-statisztikát: az utóbbi két hétben végzett korrekciók nyomán csütörtökig több mint ezerrel emelkedett a koronavírus-járvány áldozatainak száma, miközben a fertőzések üteme továbbra is lassul.



Elsőként Vlad Voiculescu volt egészségügyi miniszter beszélt nyilvánosan arról, hogy jelentős eltérés van a közegészségügyi intézet adataira épülő "hivatalos" és a kórházak közvetlen bejegyzéseit összesítő minisztériumi adatbázis között. A kormányfő által elrendelt, és a múlt hónapban lezárult vizsgálat igazolta, hogy a kórházak márciusig hétezerrel több Covid-halottat vezettek be saját rendszerükbe, mint amennyi a közegészségügyi hatóság nyilvántartásába is bekerült.



Voiculescut egyébként éppen önfejűsége és a kormányt kínos helyzetekbe hozó, a kormányfővel előre nem egyeztetett "leleplezései" miatt menesztették.



Azt azóta sem tudni, hogy a "nagyobbik" adatbázisban vannak-e átfedések, vagyis ugyanazt a halálesetet több kórház is beírta-e a rendszerbe, a stratégiai kommunikációs törzs jelentéseiből csak az látszik, hogy a közegészségügyi intézet ellenőrzéseket végez és két hete elkezdte a hivatalos adatbázis kiigazítását.



Azóta egyre növekszik a kiigazítások ritmusa, amely az utóbbi három napon már a százat is meghaladta. Kedden például 256 bejegyzéssel korrigálták a statisztikát, így megdőlt a 24 óra alatt bejegyzett halálesetek eddigi rekordja.



Eddig 1057 korábban - többnyire még tavaly - bekövetkezett elhalálozást vezettek be utólag a Covid-statisztikába, így a 19,3 milliós Romániában, ahol 1 millió 79 ezer fertőzést diagnosztizáltak, immár 31 531 halálesetet tulajdonítanak a hatóságok a koronavírus-járványnak.



A fertőzések üteme azonban lassul, és a napi halálesetek valódi száma is csökkenő tendenciát mutat.



A csütörtöki jelentés szerint 133 új fertőzést diagnosztizáltak az utóbbi 24 órában, ami csaknem 40 százalékkal kevesebb az utóbbi két hét átlagánál. Az utóbbi napon 24 koronavírusos beteg halt meg, az elhalálozások üteme pedig az utóbbi hétben csak egyszer haladta meg a 30-at, így a kéthetes mozgóátlag - abban a két hétben, amióta a statisztikai korrekciókat végzik - napi 60-ról napi 40 halálesetre csökkent.