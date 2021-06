Koronavírus-járvány

Több száz vakcinát próbált tönkretenni egy gyógyszerész, mert nem bízott bennük

A férfi éjszakai kórházi ügyelete során kétszer is kivett Moderna-vakcinával teli dobozokat a hűtőszekrényből tavaly decemberben, s ezzel veszélybe sodorta a beoltandók egészségét. 2021.06.09 14:29 MTI

Három év börtönbüntetésre ítéltek az Egyesült Államokban egy gyógyszerészt, mert megpróbált tönkretenni több száz, koronavírus elleni vakcinát - adta hírül kedden az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma.



A 46 éves, wisconsini Steven R. Brandenburg azt állította: az motiválta őt, hogy nem bízott az oltóanyagban. A wisconsini bíróság egyúttal kötelezte, hogy fizessen 83 800 dollár - 23,5 millió forint - kártérítést a kórháznak, ahol dolgozott, és ahol az oltóanyagot megpróbálta tönkretenni. A minisztérium nyilatkozata szerint a férfi éjszakai kórházi ügyelete során kétszer is kivett Moderna-vakcinával teli dobozokat a hűtőszekrényből tavaly decemberben, s ezzel veszélybe sodorta a beoltandók egészségét.



Az amerikai Moderna cég oltóanyagát fagyasztva tárolják és szállítják, de nem igényel rendkívüli mélyhűtést, és 30 napig átlagos hűtőszekrényekben is tárolható.



Brandenburg egyébként általában is kételkedik a vakcinákban, de a Moderna iránt különösen szkeptikus. Nézeteit fennen hangoztatta kórházi kollégáinak is.