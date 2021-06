Koronavírus-járvány

Horvátországban oltóbuszokkal gyorsítanák fel a kampányt

Miután valamelyest csökkent az oltakozási kedv Horvátországban, de nagy mennyiségű vakcina áll rendelkezésre, a kormány mobil oltóállomásokat hoz létre, és oltóbuszokat küld minden olyan településre, amely messze esik az egészségügyi intézményektől, hogy felgyorsítsák az oltási kampányt - jelentette be szerdán Vili Beros egészségügyi miniszter.



"A cél, hogy eljussunk minden állampolgárhoz, aki szeretné beoltatni magát" - tette hozzá a tárcavezető.



Beros arra kérte a megyéket, hogy aktívan kapcsolódjanak be az oltási programba.



"Csakis így lehet sikeres a turisztikai szezon, így örülhetünk együtt a tereken a horvát labdarúgó válogatott sikereinek az Európa-bajnokságon, tehetjük lehetővé a fiatalok számára a felhőtlen barátkozást és az érettségizők számára a kirándulásokat" - húzta alá.



Horvátországban az elmúlt 24 órában 275 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírusban megfertőződöttek száma elérte a 358 061-et. A vírus okozta Covid-19 szövődményeinek következtében heten haltak meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8103-ra emelkedett. Kórházban jelenleg 520 beteget ápolnak, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 357 103-an kaptak védőoltást, közülük 590 681-nek már a második adag vakcinát is beadták.



Ahhoz, hogy sikerüljön a kormány terve, és június végéig beoltsák a lakosság felét, még legalább 300 ezer embernek kell megkapnia valamelyik vakcina első adagját.



A szomszédos Szlovéniában szerdára 255 új esetet jegyeztek fel az országban, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 255 ezret. Az elmúlt napon egyetlen beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4710-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 188-an vannak kórházban, 47-en közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lelket számláló országban védőoltást eddig 728 237-en kaptak, közülük 492 727-en már a második adagon is túl vannak. Ez felnőtt lakosság 42,2, illetve 28,5 százaléka.