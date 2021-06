Koronavírus-járvány

Ausztriában csütörtöktől enyhülnek a járványügyi korlátozások

Ausztriában csütörtöktől tovább enyhítenek a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokon - jelentette be Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter a kormányülés után szerdán Bécsben.



A döntés alapját egyfelől a járványügyi mutatók - a vártnál jóval kedvezőbb - alakulása, másfelől az oltások előrehaladása jelenti. Ausztriában tizenkét napja tartósan ötszáz alatt van a napi új koronavírusos megbetegedések száma, azoké pedig, akik legalább az első adag oltást megkapták, meghaladta a négymilliót.



A tárcavezető hangsúlyozta, az enyhítések legfontosabb alappillére továbbra is az úgynevezett zöld igazolvány, melynek digitális változata némi késlekedéssel ugyan, de ezen a héten már elérhető lesz, és a beoltottaknak, a gyógyultaknak, valamint a negatív koronavírusteszttel rendelkezőknek szabad belépést biztosít az élet különböző területein. Mindenkinek a saját igazolása - akár továbbra is hagyományos papír formában - szolgál belépőül az éttermekbe, hotelekbe, a kulturális és sportrendezvényekre.



Az éttermek belső tereiben az eddigi négy fő helyett már nyolcan ülhetnek egy asztalnál, és a teraszokon, kerthelyiségekben a korábbi tíz fővel ellentétben már tizenhat fős társaság is helyet foglalhat. A kötelező védőtávolság felére csökken, így elegendő, ha az asztalokat a korábbi két méter helyett egy méter távolságban helyezik el egymástól. A zárórát pedig az eddigi 22 óra helyett éjfélig tolták ki.



A kulturális és sportlétesítmények esetén megmarad a szabályozás azon eleme, mely beltéren 1500, míg kültéren 3000 főben maximálja a közönség létszámát, függetlenül az adott intézmény méretétől, viszont befogadóképességük 75 százalékát tölthetik be a korábbi 50 százalékkal szemben. Ez elsősorban a kisebb moziknak, színházaknak kedvez.



Csütörtöktől az üzletek, uszodák és fitness-szalonok is több vevőt, illetve vendéget fogadhatnak, mert a korábbi 20 négyzetméterrel szemben már csak 10 négyzetméterben határozták meg az egy főre biztosítandó területet.



A maszkviselés már csak zárt terekben lesz kötelező, de egyelőre még marad a hatékonyabb védelmet biztosító FFP2-es változat.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 366 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 647 688 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 376, az intenzív kezelésre szorulók 124-en vannak. A fertőzés okozta betegség (Covid-19) szövődményeibe az elmúlt napon 3-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 10 650-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 632 188.