Koronavírus-járvány

Ukrajnában stagnál a járvány terjedése, az egész ország "zöld" besorolásba került

krajnában szerdára kevesebb mint 1400 új koronavírusos beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma sem haladta meg a százat, jelenleg a járvány terjedése stagnálást mutat. 2021.06.09 12:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Eközben szerdára az egészségügyi minisztérium átsorolta az ez egész országot a járványhelyzet szerinti legenyhébb, "zöld" kategóriába - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál a tárca sajtóközleményére hivatkozva. Eddig az ország egésze már néhány hete az eggyel szigorúbb "sárga" besorolásban volt.



A hivatalosan közölt adatok alapján Ukrajnában az elmúlt napban 1385 új esettel 2 218 039-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény mintegy kétszázzal kevesebb a megelőző napiénál. Az elhunytak száma 77-tel 51 410-re emelkedett, míg a megelőző napon számuk 118 volt. A betegségből eddig 2 108 684-en gyógyultak fel, közülük az elmúlt napban csaknem hétezren, az aktív betegek száma így tovább csökkent csaknem 5700-zal, 57 945-re. Kórházba most 756 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napon számuk 483 volt.



A legtöbb új beteget, 262-őt megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 1 328 068-an kapták meg valamely védőoltás első, 161 378-an a második dózisát is. Kedden 53 161 embert oltottak be Ukrajnában.



Az ország déli részén lévő Herszon megyében közben több oltási pontot hoztak létre az Oroszország által önkényesen elcsatolt Krím félszigetről érkezők számára, akiknek a kínai Coronavac vakcinát adják be - számolt be az UNIAN hírügynökség. Az ideiglenesen megszállt területről érkezőknek előzetesen fel kell iratkozniuk a "Gyija" lenevezésű internetes várólistára.



Közben újabb 117 ezer dózis Pfizer-vakcina érkezett Ukrajnába kedden a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül. A jövő hét elejére is várható egy újabb szállítmány, amelyet ingyen kap meg Ukrajna - idézett az Ukrajinszka Pravda az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) által kiadott közleményből. Eddig az ország ezen a kezdeményezésen keresztül 590 850 Pfizer- és 1 072 800 AstraZeneca vakcinát kapott.