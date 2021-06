Koronavírus-járvány

Ukrajnában kismértékben ismét gyorsult a járvány terjedése

Ukrajnában kismértékben ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, keddre több mint 1600 új beteget jegyeztek fel és a halálos áldozatok száma is megint meghaladta a százat.



A hivatalosan közölt adatok alapján Ukrajnában az elmúlt napban 1602 új esettel 2 216 654-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint ezerrel több a megelőző napinál, ami rekordalacsony volt az idei évben. Az elhunytak száma 118-cal 51 333-ra emelkedett, míg a megelőző napon számuk csak 33 volt.



Eddig 2 101 722-en gyógyultak fel a betegségből, közülük az elmúlt napban csaknem 6800-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent mintegy 5300-zal, 63 599-re. Kórházba most 483 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napon számuk 601 volt.



A legtöbb új beteget, hétszázat megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint az azonosított fertőzöttek száma mostanra megközelítette a 210 ezret, az elhunytaké eggyel nőtt, 5132-re.



Az UNIAN hírügynökség által közölt adatok szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 1 284 143-an kapták meg valamely védőoltás első, 152 142-en a második dózisát is. Hétfőn 48 161 embert oltottak be Ukrajnában.



Közben a kormány enyhített a karanténkorlátozásokon, egyebek között engedélyezte, hogy a vendéglátóhelyek éjfél után is nyitva tartsanak, továbbá a beoltottak, illetve a negatív Covid-teszttel rendelkezők részt vehetnek tömegrendezvényeken - számolt be az UNIAN a kabinet legfrissebb rendelkezéséről.