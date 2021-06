Koronavírus-járvány

Csehország megnyitja határait az EU-tagállamok és Szerbia állampolgárai előtt

Csehország június 21-étől megnyitja határait az Európai Unió tagországai és Szerbia állampolgárai előtt, amennyiben teljesítik a beutazáshoz megkövetelt feltételeket - jelentette be Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter a kormány hétfői ülését követő sajtótájékoztatón, Prágában.



A miniszter szerint lényegében azokról a feltételekről van szó, amelyek teljesítése esetén jelenleg hét környező ország - köztük Magyarország és Szlovákia - állampolgárai már beutazhatnak Csehországba.



Jelenleg korlátozás nélkül turisztikai célokból azok a személyek utazhatnak be, akik már be vannak oltva a koronavírus ellen, vagy legalább 22 nappal korábban már megkapták az oltás első adagját, amelyet nemzeti igazolással tudnak bizonyítani.



Június 21-étől ez az egész Európai Unióra és Szerbiára is vonatkozni fog - jegyezte meg a miniszter.



"Azzal számolunk, hogy július 1-jétől már csak az Európai Unió által kiadott igazolások, az úgynevezett Covid-passzusok lesznek elismerve" - szögezte le Adam Vojtech.



Az oltási igazolvány további országok - Izrael, Ausztrália, Új-Zéland, Szingapúr és Dél-Korea - állampolgárai számára is megkönnyíti a beutazást Csehországba. Általában érvényes, hogy a cseh külügy által alacsony kockázatúnak tekintett államok polgárai teszt nélkül utazhatnak be az országba, és számukra nem kötelező semmiféle kérdőív kitöltése sem.



A magas kockázatú országok állampolgárai turisztikai céllal jelenleg nem utazhatnak Csehországba. Az egyes országokat érintő konkrét feltételeket a cseh külügyminisztérium naponta frissülő weboldalán közli.