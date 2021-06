Szerencsejáték

Angliában a lottózást nem amatőr szinten űzik - 44 milliárd Ft-ot nyert valaki

111 millió font (nem forint) volt az EuroMillions jackpot főnyereménye, amit egy brit játékos nyert meg. Ez átszámolva jóval több, mint 44,5 milliárd forint.



A végtelenül szerencsés illető nemcsak mind az öt számot (07, 20, 36, 40, 46) találta el, hanem a Lucky Star (2 és 4) számokat is.



Amennyiben a nyertes jelentkezik a döbbenetes vagyonért, ellenőrzik a szelvényét, és kifizetésekor kérheti neve titokban tartását, de ha nem igényli, akkor akár közhírré is tehetik. Ha inkognitóban marad, akkor az EuroMillions üzemeltetője, a Camelot még csak azt sem mondhatja el, hol vásárolták a szelvényt.



Az összeg egyébként a brit szerencsejáték történelmének kilencedik legnagyobb nyereménye, idén pedig a negyedik szerencsés. Nagy-Britanniában az eddigi legnagyobb lottónyeremény 170 millió font volt, ráadásul nem is olyan rég, 2019 októberében, de ő sem szerette volna, ha kitudódik a neve.



A valaha elért legmagasabb összeget idén februárban nyerték meg az EuroMillions-on, amikor egy svájci játékos 210 millió eurót vitt haza, ami átlagban 72 500 000 000 forintnak felel meg.