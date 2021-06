Baleset

Súlyos vonatszerencsétlenség Pakisztánban, nagyon sokan meghaltak

A hatóságok attól tartanak, hogy az áldozatok száma jelentősen emelkedni fog, mert a mentőalakulatok még sok vagonhoz nem jutottak el. 2021.06.07 07:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Összeütközött két expresszvonat a dél-pakisztáni Szindh tartományban hétfőn, az első jelentések szerint legalább 30-an meghaltak, körülbelül 50-en pedig megsérültek, többek állapota súlyos - tudatták rendőrségi források.



A szerencsétlenséget az első közlések szerint az okozta, hogy az egyik szerelvény a tartomány déli részén fekvő Daharki város közelében - egyelőre pontosan nem ismert körülmények között - kisiklott. Az országban az elöregedett vasúthálózat és a jelzőlámpák nem megfelelő karbantartása miatt gyakoriak a vonatbalesetek.



A tájékoztatás szerint többen a roncsok közé szorultak, és a mentési munkálatokban a helyi lakosok is segítenek. A hatóságok azt is közölték, hogy munkagépeket kértek a mentéshez, ám ezek médiaforrások szerint még jóval a baleset után sem értek a helyszínre.



A hatóságok attól tartanak, hogy az áldozatok száma jelentősen emelkedni fog, mert a mentőalakulatok még sok vagonhoz nem jutottak el.



A pakisztáni Geo hírtelevízió helyszíni forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy legalább százan sérültek meg.



A pakisztáni állami vasúti társaság részéről azt közölték, egyelőre nem tudják kommentálni a hírt, mert a mentéssel vannak elfoglalva.