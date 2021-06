Katasztrófa

Betiltották Kínában az ultramaraton versenyeket a májusi tragédia miatt

Betiltottak Kínában minden, ultramaraton jellegű versenyszámot azt követően, hogy májusban 21 futó vesztette életét az északnyugat-kínai Kanszu tartományban egy ultramaratonon a szélsőséges időjárás miatt - számolt be internetes kiadásában csütörtökön a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.



A május 22-én zajló, 100 kilométeres hegyi terepfutóversenyen összesen 172-en vettek részt. A verseny magaslati szakaszának 20. és 31. kilométere közötti szakaszára a délutáni órákban váratlanul jégeső, ónos eső és szélvihar zúdult le. A 21 halálos áldozattal járó tragédia miatt a verseny szervezőit a biztonsági és logisztikai előkészületek hiányosságai miatt bírálták.



A kínai sportfelügyelet azonnali hatállyal felfüggesztett minden hegyi és sivatagi területen zajló, illetve ultra hosszútávú sporteseményt. A felfüggesztést vonatkozik továbbá minden olyan sporteseményre, amely magas kockázattal jár, illetve amelynek esetében nem tisztázottak az igazgatási feladatkörök, a szabályok és a biztonsági előírások. A sportfelügyelet közölte: a továbbiakban a sportversenyeket a veszély első jelének észlelésekor fel kell függeszteni.



A hatóság továbbá alapos vizsgálatot indított valamennyi sportverseny biztonsággal kapcsolatos szervezési normáit illetően.



Kínában csaknem egy évtizede vált népszerűvé a futás sportága, azóta országszerte évente több ultramaraton (42 kilométeresnél hosszabb távú) versenyt rendeztek hegyi és sivatagi terepeken egyaránt.



A legnagyobb kínai tájfutó versenyek - a többi közt a Csungli 100 (Chongli 100) - több ezer részvevőt vonzottak és sok esemény nemzetközileg elfogadott szervezési előírások mentén zajlik. A kínai versenyeken az elmúlt években a világ legjobb futói is megmérették magukat - többek között a francia Francois D'Haene, a litván Gediminas Grinius és az amerikai Nikki Kimball is.